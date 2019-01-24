وكالة الأناضول

أردوغان: القمم الثلاثية مع روسيا وإيران حول سوريا سيكون لها مستقبل مثمر

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، أنّ القمم الثلاثية التي عقدت حول سوريا مع كل من روسيا وإيران جذبت اهتمام العالم وسيكون لها مستقبل مثمر. جاء ذلك في مستهل قمة جمعت أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين بقصر الكرملين في موسكو. وأعرب أردوغان عن سعادته بإجراء أول لقاء مع بوتين في عام 2019، مثنياً على سلسلة اللقاءات التي جمعتهما العام الماضي.

وكالة أنباء رويترز

فرنسا: الآلية الخاصة بالتجارة مع إيران ستكون جاهزة في "الأيام المقبلة"

قال جان إيف لو دريان وزير الخارجية الفرنسي إن آلية تدعمها أوروبا لتسهيل التجارة بعملات غير الدولار مع إيران، والالتفاف حول العقوبات الأميركية من المنتظر أن تكون جاهزة خلال أيام. وأبلغ لودريان لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الفرنسي، أن هذه الآلية الخاصة "يجب تنفيذها في غضون الأيام المقبلة".

وكالة فرنس برس

البيت الأبيض ينفي رفض عرض صيني لعقد محادثات تجارية

نفى مسؤول رفيع في البيت الأبيض ما أوردته تقارير إعلامية عن رفض الولايات المتحدة عرضاً صينياً، لعقد محادثات تمهيدية في واشنطن قبل اجتماع رفيع المستوى، سيعقده الوفدان التجاريان الأسبوع المقبل. وكانت التقارير التي نشرتها صحيفة "فاينانشال تايمز" وشبكة "سي ان بي سي"، أدت إلى تراجع حاد في الأسواق الأميركية وعززت المخاوف من فشل جهود حل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تتعهد بتعزيز العلاقات مع كمبوديا ورفعها إلى مستوى أعلى

أجرى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ محادثات مع رئيس وزراء كمبوديا الزائر سامديش تيتشو هون سين، متعهداً بترقية الصداقة والتعاون مع كمبوديا إلى مستوى أعلى. وقال لي إن "الصين وكمبوديا تربطهما صداقة تقليدية عميقة، وحققت العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي تقدماً كبيراً. لقد ترسخت بذور الصداقة بعمق في قلوب الشعبين"، مضيفاً أن "الصين ترغب في العمل مع الجانب الكمبودي لمواصلة ضخ قوة دفع جديدة في العلاقات الثنائية، بروح من الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يعزي بالبحارة الأتراك: "فعلنا كل ما بوسعنا لإنقاذهم"

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن تعازيه بالبحارة الأتراك الذين لقوا مصرعهم في البحر الأسود، مشيراً إلى أن "الخدمات الروسية فعلت كل ما بوسعها لإنقاذهم". وكان هناك حريق قد شب في ناقلتي "كاندي" و"مايسترو" لنقل الغاز الطبيعي السائل تحت علم تنزانيا خلال عبورهما مضيق كيرتش. وذلك خلال نقل الوقود من سفينة إلى أخرى. ووفقاً للوكالة الفيدرالية الروسية للنقل البحري والنهري، أن طاقمي السفينتين يتكونان من 32 شخصاً وهم هنود وأتراك. فقد تم إنقاذ 12 منهم وتم انتشال 11 جثة، فيما اعتبر 9 أشخاص في عداد المفقودين ونقل البحارة الذين تم إنقاذهم مساء إلى ميناء كيرتش.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

قائد قوات حرس الحدود: ضبط 53 طناً من المخدرات في الحدود الشرقية

أعلن قائد قوات حرس الحدود "العميد قاسم رضائي" عن ضبط وإيقاف عمليات ترانزيت 53 طناً من أنواع المخدرات خلال الأشهر العشرة الماضية في الحدود الشرقية للبلاد. وفي تصريح للصحفيين بمحافظة بوشهر (جنوب غرب)، أكد العميد رضائي أن الجمهورية الإيرانية تقوم لوحدها بالتصدي، وفي الخط الأمامي، لعمليات تهريب المخدرات على صعيد الحدود الشرقية؛ مضيفاً أن تحقيق مزيد من النتائج المنشودة في هذا السياق، يتطلب تعاون جميع الدول الغربية التي تعد الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة.