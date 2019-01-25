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Published by lebarmy14 on جمعة, 01/25/2019 - 10:30
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- Israel to reprimand Irish Ambassador over Dublin’s anti-settlement bill
- إسرائيل تؤنّب السفير الإيرلندي بسبب قانون إيرلندا المعارض للمستوطنات
- Will EU’s scheme to beat U.S. sanctions against Iran be a game changer?
- هل ستكون خطة الاتحاد الأوروبي للالتفاف على العقوبات الأميركية ضد إيران أداة ستغيّر قواعد اللعبة؟
- Hamas refuses Qatari cash after Israel allows third transfer of funds
- حماس ترفض الأموال القطرية بعد أن سمحت إسرائيل بالتحويل المالي الثالث
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Date:
الجمعة, يناير 25, 2019