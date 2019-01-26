TL

لا معطيات جديدة في عملية تأليف الحكومة، في وقت تستمر الاتصالات حول تدوير الحقائب وحول معضلة تمثيل اللقاء التشاوري. ورغم ذلك، أكّدت أوساط سياسية مطّلعة أن لا تصريف للأعمال في انعقاد مجلس الوزراء حالياً، وقالت يجب عدم فقدان الأمل في تشكيل الحكومة. وأوضحت الأوساط نفسها أن الرئيس الحريري الموجود في باريس في زيارة قصيرة، يجري الاتصالات على أكثر من خط لتدوير الحقائب، على أن يتم توزير ممثل عن اللقاء التشاوري من حصة رئيس الجمهورية.

المنار

على الآمال الحريرية تُضرب المواعيد الحكوميّة، وإن كانت سرعة حراك التأليف لم تنتج أي جديد، فإنّ العين إلى باريس حيث اللقاء المرتقب بين الرئيس المكلف ورئيس التيار الوطني الحر. لقاء على نيّة الحكومة الثلاثينية كما تقول مصادر متابعة للمنار، سيجري تحت سيف الوقت، فأسبوع الحريري الذي ضربه للبنانيين كموعد نهائي للحل بدأ بالتناقص، ونيّة الاعتذار ليست من ضمن الخيارات، ما يعني أن الخيار المتبقي الوحيد حكومة كحد أقصى الأسبوع المقبل.

nbn

المجلس العدلي التأم للنظر في قضية الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، وإنفاذاً لما قرره في السابق تمّ تأجيل الجلسة إلى الخامس عشر من آذار المقبل، في انتظار انتهاء المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة من تحقيقاته، علماً أنّه يقوم باجراءات تبليغ لعدد من المدعى عليهم الجدد داخل ليبيا وخارجها.

mtv

تخرج الحكومة من عنق الزجاجة برضى المعنيين بالتأليف جميعاً ومباركتهم، والتي تفيد بأن عملية تبادل الحقائب صارت شبه منجزة، ولا ينقص إنجاز الولادة الحكومية سوى بعض التفاصيل التي يمكن تجاوزها بقليل من الجهد.

NTV

الرئيس المكلف بات اليوم كما بالأمس أمام خيارين لا ثالث لهما، فإما تقديم التشكيلة الحكومية الحالية، وإما يقوم بواجب التكليف ويؤلف ويصدر مراسيم الحكومة مع رئيس الجمهورية. ونظامنا البرلماني ينص بواقع العجلة على ذلك بحسب ما قال الرئيس حسين الحسيني، الذي أضاف في حديث صحافي إن عدم وجود مهلة فيما يخصّ التكليف، يعني تأليف الحكومة فوراً وعدم وجود نص هو للتسهيل وليس للتعطيل.

المستقبل

الاتصالات والمشاورات الحاسمة بشأن تأليف الحكومة تتبلور الأسبوع المقبل، في ظل تأكيدات داخلية على أهمية الإعلان عن الحكومة العتيدة لانعكاساتها على المسار الاقتصادي للبلاد. وفي عزّ الإشاعات التي تطال الاقتصاد اللبناني، والمعروفة المصدر، لتعطيل ما يسهم بنهوض البلاد، أعادت الهيئات الاقتصادية دقّ ناقوس الخطر، واعتبرت أنّ لجم هذا التدهور الاقتصادي، ووضع البلد على الطريق الصحيح يبدأ بتشكيل الحكومة.

OTV

لا يزال التعويل كبيراً على إعادة تحريك العجلة السياسية بإنجاز تشكيل الحكومة، لكن على الأسس السليمة المعروفة. أمّا عجلة مكافحة الفساد بأشكاله المختلفة، فلن تنتظر الحكومة. وفي هذا السياق، ثلاث مؤشرات في أقل من أربع وعشرين ساعة:

المؤشر الأول وزاري- أمني، عبّر عنه أمس توقيف إمبراطور المولدات في لبنان، بمتابعة من وزارة الاقتصاد وتنفيذ من جهاز أمن الدولة. أما المؤشر الثاني فإداري، جسّده طرد موظف فاسد من كازينو لبنان بقرار من رئيس مجلس الإدارة ، ليبقى المؤشر الثالث أمني الطابع، حيث سجّل اليوم إنجاز جديد للمديرية العامة للجمارك، على جبهة محاربة آفة المخدرات في المطار.

LBC

كل المعطيات تشير إلى أن المنظومة المافيوية للمولدات سيبدأ تفكيكها، والعصر الذهبي للذين يغطون هذه المافيا يقترب من نهاياته بعدما أصبحت الأسماء الكبيرة في عهدة القضاء. الملف مفتوح على مصراعيه سواء مع حكومة تصريف أعمال أو عند تشكيل الحكومة الجديدة، فالإجراءات، كما السلطة، إستمرار.

الميادين

أعرب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، عن استعداد باريس لفرض "عقوبات صارمة" على إيران في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات بشأن برنامج طهران الصاروخي الباليستي.

الجزيرة

اتهمت وزارة ​الخارجية الروسية​، ​الولايات المتحدة​ بـ"العمل على خطط ستتيح لها قريباً استخدام المجال الفضائي لتنفيذ عمليات قتالية"، معتبرة أنّ "​واشنطن​ تعود إلى تطبيق برنامج "حروب النجوم".

العربية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس أن بلاده تتوقع وجود "منطقة آمنة" في سوريا على الحدود معها في غضون بضعة أشهر، مشدداً على أن تركيا هي وحدها التي تستطيع إقامة هذه المنطقة.