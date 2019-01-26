لبنان الحر

بحث وزير الشؤون الإجتماعية في ​حكومة​ تصريف الأعمال النائب ​بيار بو عاصي​ مع وزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر غادة والي، سُبل التعاون بين البلدين لما فيه خير الفئات المهمّشة والأكثر ضعفاً، وكانت مناسبة لتبادل وجهات النظر والخبرات حول المواضيع الإجتماعية في البلدين.

صوت لبنان

زار عضو كتلة حزب الكتائب النائب الياس حنكش يرافقه مستشاره القانوني المحامي سمير خلف، رئيس بلدية كفرتيه - قضاء المتن الشمالي جان معلوف، المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود في مكتبه في قصر العدل في بيروت، وكان عرض للمستجدات في موضوع سد بقعاتة - كفرتيه.

radio orient

أشار عضو كتلة "اللّقاء الديمقراطي" النائب ​فيصل الصايغ،​ إلى أن "الوضع الإقتصادي والتهديدات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية، عبر بناء الجدار وعبر الخروق المتكررة للقرار الدولي 1701، كلّها تشكّل عناصر ضغط للإستعجال في ​تشكيل الحكومة​".

اذاعة النور

أكّد المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل" مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​، خلال القائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني أقيم في النادي الحسيني لبلدة الغازية، أن "البلد بحاجة إلى قرارات حكيمة وإن موضوع ​تشكيل الحكومة​ ليس ترفاً سياسياً".

صوت المدى

أعلن وزير ​الطاقة​ في حكومة تصريف الأعمال ​سيزار أبي خليل​، أنه سيتم توقيع عقد تشغيل منشآت ​النفط​ في طرابلس مع شركة "روسنفت" لإعادة تطوير وتأهيل هذه المنشآت، وإن هذا العقد ويؤمن مدخولاً إضافياً للدولة اللبنانية.