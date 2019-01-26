أطلقت إيران مناورات هي الأكبر هذا العام، تحت اسم "اقتدار 97 الكبرى" للقوات البرية، وترمي المناورات البرية إلى عرض إستراتيجية جديدة للجيش الإيراني. وأوضح قائد القوات البرية كوميرث حيدري أن 12 ألف جندي من القوات الهجومية، يشاركون في تنفيذ التكتيكات الحديثة وقطع مدفعية ومروحيات كبيرة مجهزة بأحدث الإمكانيات.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل الحكومة حتى 15 شباط، وقال إنّ لجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي ستجتمع لمناقشة احتياجات أمن الحدود في البلاد، وذكرت شبكة "سي أن أن"، أنّ البيت الأبيض يعدّ "إعلاناً للطوارئ قد يصدره الرئيس دونالد ترامب كوسيلة لتجاوز الكونغرس إذا أصرّ المشرّعون على رفض تمويل الجدار العازل مع المكسيك، وأشارت إلى أن مستشاري ترامب لا زالوا منقسمين بشأن القضية.

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستدرس مجدداً في أقرب وقت، مفاهيم وتقنيات الدفاع المتعلقة بنشر منظومات الدفاع في الفضاء لتقييم الآفاق التقنية والعملياتية في الفضاء الأمني المتغير.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في فنزويلا، وأطلع المشاركين على نتائج لقائه برئيس الوزراء الياباني، وتبادل معهم الآراء حول آفاق التسوية في سوريا، وجرى التأكيد على موقف روسيا من عدم قبول أي تدخل خارجي في الوضع الداخلي الفنزويلي.

قال وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفنزويلي بأسرع ما يمكن من وجهة النظر اللوجستية، وقال في جلسة الإجتماع الحكومي، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات بأكثر من عشرين مليون دولار، بهدف سد الشحّ في توفير المواد الغذائية والأدوية.