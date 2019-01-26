أعلن وزير الخارجية الروسية أن قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا يجب اتخاذه بمشاركة دمشق، وقال إن روسيا تعتبر اتفاق أضنة الموقّع عام 1998 بين تركيا وسوريا لا يزال سارياً، ورأى ضرورة أن تكون دمشق مشاركة في اتفاق المنطقة الأمنية، لأنه لا بدّ من نهاية المطاف أن تستعيد الحكومة السورية سيطرتها على كامل الأراضي، بما فيها المنطقة الآمنة وهذا أفضل حلّ للمشاكل.

ذكرت وكالة "سانا" السورية أن بلدة أتريا في ريف حلب، شهدت اجتماعاً موسعاً للقبائل والعشائر والنخب الوطنية، ضمّ آلاف المشاركين، وهدف اللقاء إلى توجيه رسالة للعالم أجمع بأن السوريين بمختلف شرائحهم وأطيافهم يقفون صفاً واحداً في الدفاع عن وحدة الأرض وسيادة الوطن في وجه التهديدات والاعتداءات الخارجية.

أفرجت السلطات المصرية عن 6 الآف و 931 سجيناً تنفيذاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة احتفال مصر بالذكرى الـ 67 لعيد الشرطة المصرية وذكرى "25 يناير" السابعة.

نفى مسؤول في الإليزيه أي توقعات بإبرام مصر صفقة لشراء 12 طائرة "رافال" خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة الأسبوع المقبل، وقال بإمكان مصر استكمال أسطولها من طائرات رافال خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

بعث الملك السعودي وفداً وزارياً إلى الخرطوم التقى الرئيس عمر البشير، ناقلاً التضامن معه في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وقال وزير التجارة والاستثمار السعودي إن أمن السودان من أمن المملكة واستقراره استقراراً لها، واشار إلى برامج تنموية وقروض واستثمارات دُرست وأخرى قيد الدرس، في إطار التعاون، موضحاً أن هناك زيارة رجال أعمال سعوديين إلى السودان.

كشف مصدر في منظمة التحرير الفلسطينية أن وزارة الخارجية الروسية بصدد عقد لقاء في موسكو لتنظيم حوار شامل بين الفصائل الفلسطينية وبمشاركة حركتي فتح وحماس. وأوضح أن اللقاء قد يعقد منتصف الشهر المقبل، وهدفه تقريب وجهات النظر الفلسطينية ولعب دور رئيسي في المصالحة الداخلية.

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، ضرورة تطبيق اتفاق وقف النار في الحديدة غرب اليمن، وشدد على أن الحوار أداة أساسية لحل المشاكل، آملاً في تحقيق تقدّم باتجاه الحل السياسي والعملية السياسية لإنهاء القتال، وشدد على ضرورة السماح بتوزيع المساعدات الإنسانية بشكل يعالج أصعب كارثة إنسانية.