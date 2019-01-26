النهار/ رضوان عقيل

استبعد أن يتجه دولة الرئيس سعد الحريري إلى الاعتذار عن مهمة تأليف الحكومة إذا سُدّت الأفق أمامه، مشيراً إلى أن زيارته إلى فرنسا هي من أجل الاستعانة بأصدقائه الفرنسيين من أجل إنهاء ملف تعطيل التأليف.

النهار/ وجدي العريضي

تناول العلاقة بين السعودية ولبنان وتأكيد السعودية دعمها له، لافتاً إلى أنّ المملكة لا تتدخل في الموضوع الحكومي لا من قريب ولا من بعيد. وكشف عن وجود بعض الآليات التي ستتخذ من قبل المملكة لدعم لبنان واقتصاده في القريب العاجل.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى وجود ثلاثة عوامل تدفع في اتجاه تأليف الحكومة: التصنيف المالي السلبي الذي يؤشر إلى كارثية الوضع واتجاهاته المستقبلية، الاستنفار أو الاستفزاز الاسرائيلي لإيران و"لحزب الله"، ومؤتمر وارسو. وقال، إن المنطقة دخلت في مرحلة جديدة بدأت معالمها مع العقوبات على إيران وتتوّج في مؤتمر وارسو.

الشرق / تيريز صعب

اعتبرت أن الكلام عن تشكيل حكومة خلال مهل قريبة أمر وارد في كل دقيقة، لكنّه غير مؤكد، طالما أن الأجواء السياسية تؤكد استمرار التنافس على التوازنات والمراهنات الإقليمية والدولية.