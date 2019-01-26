روسيا اليوم

لافروف: اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا يحتفظ بقوته

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تعتبر اتفاق أضنة المبرم بين تركيا وسوريا عام 1998 لا يزال سارياً، مشيراً إلى أن موسكو وأنقرة مهتمتان بإعادة وحدة الأراضي السورية. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في الرباط، تعليقاً على الموضوع: تمّ إبرام اتفاق أضنة بين تركيا وسوريا عام 1998 ومحوره يكمن في إزالة مباعث قلق تركيا الخاصة بأمنها، وقيادة الجمهورية العربية أقدمت على توقيع هذا الاتفاق وتحمّلت التزامات معينة، ونحن ننطلق من أن هذا الاتفاق يحتفظ بقوته. وتابع وزير الخارجية الروسي: حسبما أفهمه، الدولتان المشاركتان في هذا الاتفاق تلتزمان بنفس الرأي. وأضاف لافروف، متطرقاً إلى المحادثات التي جرت يوم 23 كانون الثاني بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان: "أكّدنا مرة أخرى أننا جميعاً مهتمون في نهاية المطاف بإعادة سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها، وهو ما وافق عليه شركاؤنا الأتراك بلا مواربة".

روسيا اليوم

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة للتوسط بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا

أكّد مسؤول في وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للتوسط بين السلطة والمعارضة في فنزويلا إذا تطلّب الوضع وساطتها. وفي حديث لوكالة "نوفوستي"، قال مدير قسم أمريكا اللاتينية بالوزارة ألكسندر شيتينين: "لقد أعلنّا أننا مستعدون لبذل هذه الجهود إذا كانت هناك حاجة إليها، ولا يعتبر هذا الأمر مشكلة بالنسبة لنا". وذكر الدبلوماسي بأنّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال إنّ روسيا مستعدة للتعاون مع كل القوى السياسية المسؤولة والجهات الفاعلة الخارجية، وأنها مستعدة لتسخير كل وزنها السياسي من أجل بناء الحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا.