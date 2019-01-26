الوكالة الوطنية للإعلام

الرئيس عون استقبل معوض وزوّار وتابع أوضاعاً زراعية في حضور الوزير زعيتر: أنجزنا دراسة للقطاعات المنتجة والاقتصاد الريعي أدّى إلى إهمال الزراعة وهي منتجة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أنه تم إنجاز دراسة لكل القطاعات المنتجة من أجل تحسينها وتفعيلها، مشدداً على أهمية القطاع الزراعي الذي عانى من الإهمال في السابق، في ظل الاعتماد على الاقتصاد الريعي الذي أوصلنا إلى الحال التي نعاني منها اليوم. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر، رئيس مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية الدكتور ميشال إفرام على رأس وفد من المصلحة، أتى لشكر رئيس الجمهورية على دعمه، ودعوته لرعاية افتتاح المختبرات الجديدة والحديثة في محطة تل عمار – رياق، والتي تعتبر فريدة من نوعها في الشرق الاوسط، في آب المقبل.

وكالة الأناضول

رئيسا الأركان التركي والأمريكي يبحثان الوضع الأمني بسوريا

بحث رئيس الأركان الأمريكي جوزيف دانفورد مع نظيره التركي يشار غولار، هاتفياً، الوضع الأمني في سوريا.

وذكر المتحدث باسم رئاسة الأركان الأمريكية العقيد باتريك ريدر، في بيان يوم أمس، أن رئيسي أركان البلدين أجريا اتصالاً هاتفياً. وقال ريدر إن الجانبين أجريا اتصالاً حول الوضع الأمني في سوريا وأهمية التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا في مكافحة الإرهاب، لضمان هزيمة تنظيم داعش بشكل دائم. وأشار ريدر إلى استمرار الولايات المتحدة وتركيا، في الاستفادة من العلاقات العسكرية التي تعود لسنوات طويلة، باعتبارهما شريكين في حلف شمال الأطلسي. ولفت المتحدث أنّ دانفورد جدد التزام واشنطن بتعهداتها حيال أمن تركيا.

وكالة فرنس برس

ماكرون يبدأ الأحد زيارة إلى مصر الحليف "الضروري" في المنطقة

يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، زيارة إلى مصر تستغرق ثلاثة أيام، ويأمل من خلالها تعزيز "الشراكة الإستراتيجية"، مع البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان والحليف "الضروري" لباريس، التي تعتبره قطباً للاستقرار في الشرق الأوسط رغم الانتقادات المتعلّقة بحقوق الإنسان. وتعتبر هذه الزيارة إحدى الرحلات الخارجية النادرة في بداية العام الحالي للرئيس الفرنسي، الذي يركّز جهوده منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية لحركة "السترات الصفر".

وكالة أنباء شينخوا

الأمين العام للأمم المتحدة يشدد على أهمية الإرادة السياسية في مواجهة التغيّر المناخي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن تغير المناخ يمثل أكبر خطر شامل خلال المستقبل القريب، لكن الإرادة السياسية لمواجهته تتراخى. وفي كلمة خاصة ألقاها خلال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، قال جوتيريش إن العالم يواجه مجموعة من المخاطر التي تتراوح من التوترات التجارية والدَيْن إلى عدم استقرار الأسواق المالية، وهي أمور نجمت عن الأحداث السياسية، مضيفاً أنه يدل على أن عواقب التغير المناخي أسوأ مما تنبأ به العلماء. وتابع جوتيريش "التكنولوجيا إلى جانبنا وتساعدنا، ونحن نرى مجتمع الأعمال يبدي استعداداً أكبر للاستجابة بشكل إيجابي ونرى المجتمع المدني يشارك على نحو أكبر، لكن الإرادة السياسية لا تزال بطيئة للغاية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا يجب اتخاذه بمشاركة دمشق

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم أمس، أن قرار إنشاء منطقة عازلة في سوريا لا يمكن أن يكون موضوع اتفاق بين روسيا وتركيا فقط، وإنما يجب اتخاذه بمشاركة دمشق. وقال لافروف في مؤتمر صحفي بالنسبة للمناقشات حول المنطقة العازلة، المنطقة الأمنية، لا يمكن أن يكون هذا موضوع اتفاق بين روسيا وتركيا. يجب أن يكون هذا خاضعاً للاتفاق مع مشاركة الحكومة السورية، لأنه في نهاية المطاف لا بدّ من استعادة الحكومة السورية سيطرتها على كامل الأراضي السورية، بما في ذلك المنطقة الآمنة.