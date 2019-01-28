الشرق الأوسط

24 /1/ 2019

الطيور تصاب بالملل وتنتف ريشها

يمكن أن تعاني الحيونات وخصوصاً الأسيرة من ملل حاد وقلة تحفيز، وإذا كانت هذه حالة مطولة فيمكن أن تؤدي إلى إيذاء النفس. ويمكن أن تتضرر الببغاوات على وجه التحديد من هذا. فعندما يزداد الملل، يبدأون في نتف ريشهم وهو سلوك غير عادي يعرف باسم الرتابة، وهو يمكن أن يحدث جراء متلازمة الملل المنهك.

24 /1 /2019

حديقة ذكية يمكنها الإعتناء بنفسها

بدأت البستنة الذكية التي تتم بمساعدة الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والقابلة للبرمجة، اللحاق بالركب. وفي معرض "سبوجا + جافا" التجاري الذي أقيم مؤخراً في كولونيا بألمانيا، حيث عرض المصنعون منتجاتهم الجديدة من أجل الموسم المقبل، كان من الواضح أن الصناعة تركز بازدياد على الرقمنة. وتوضح آنا هاكشتاين، المدير المنتدب للرابطة الألمانية لصناعة البستنة: "تتمحور البستنة الذكية حول كون الحديقة قادرة على الاعتناء بنفسها" حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويمكن أن تقوم الروبوتات بجز العشب أو يمكن لأنظمة الري التلقائية ري الحديقة عندما يتطلب الأمر، نتيجة لبرمجة أو حساسات التربة. وبالطبع قد يتساءل بعض عمال الحدائق عن فائدة كل هذه التقنية، نظراً لأن المغزى من البستنة هو الخروج من المنزل وجعل اليدين تتسخان، إلا أن الوسائل الذكية يمكن أن تساعد في القيام بالأشياء التي قد لا يحب عمال الحدائق الهواة القيام بها، مثل المهام الصعبة والرتيبة، الأسبوعية أو حتى اليومية، مثل الريَ وجز العشب.

الشرق

25 /1 /2018

"مسدس ليزر" يوجه الصوت مباشرة إلى شخص محدد دون غيره!

كشف باحثو مختبر لينكولن التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، عن مسدس ليزر راديكالي، يمكنه نقل الصوت مباشرة إلى أذن الفرد عبر الغرف الصاخبة.

وتمكن الباحثون من نقل العديد من النغمات والموسيقى والكلام المسجل، من مجال تحاوري. ويقولون أن هذا الإنجاز يمكن أن يكون ذا تأثير دراماتيكي على كل شيء، ابتداءً من السماح بإرسال الرسائل إلى القوات أثناء الحروب، إلى إمكانية سماع أفراد محددين في غرفة صاخبة. ويستخدم النظام تقنية تعرف باسم التأثير الضوئي الصوتي، والذي يحدث عندما تشكل المادة موجات صوتية بعد امتصاص الضوء. وفي ورقة بحثية تكشف تفاصيل المشروع، كتب الباحثون أنه يمكن استخدام النظام في كل مكان، بما في ذلك المنزل والمساحات الخارجية الكبيرة. وتجدر الإشارة إلى أن واحدة من طرق نقل الصوت الجديدة، طورت من تقنية تسمى التحليل الطيفي الضوئي الحيوي (DPAS)، والتي طورها الباحثون في السياق للكشف عن المواد الكيميائية.