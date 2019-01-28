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يخيم الهدوء على طول "الخط الأزرق" في الجنوب اللبناني، غداة تحذيرات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله لإسرائيل، بالرد بقوة على أي اعتداء، إلا أن القوات الإسرائيلية واصلت رفع الجدار عند الحدود مقابل كفركلا وفي الوزاني. وقالت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية إن "حزب الله" بدأ عملية حفر الأنفاق في العام 2005.

المنار

بالموقف الدقيق، أصاب السيد نصرالله عمق تل أبيب. وعلى لسان الصهاينة ومعلقيهم جاء التصريح بالأثر الصريح: السيد نصرالله أقنعنا بكلامه حول الصواريخ الدقيقة، كلامه عن الأنفاق يجب أن يقلقنا، إنه يمارس مستوى رفيعاً من الحرب النفسية، ولديه إلمام بمجريات ساحتنا السياسية، فعلاً إننا نصدقه أكثر من زعمائنا.

إنه الإقرار الذي سيلاحق نتنياهو إلى صناديق الإقتراع وما بعدها في سيرته ومسيرته، وكم سيكون عاجزاً عن ترميم صورته المهشمة بالفشل المتراكم أمام لبنان وفي سوريا وضد إيران وفي فلسطين التي أقسمت على إسقاط "صفقة القرن" بالصمود واجتراح القدرات وبالإمكانات المتوفرة.

nbn

على الخط الحكومي، كان لافتاً إعلان وزير الخارجية الفرنسي أن باريس طلبت من الإسرائيليين عدم الاعتداء على لبنان قبل تشكيل الحكومة.

mtv

الآمال بتأليف حكومة تتبخر، والأمور تجنح في هذا المجال إلى المزيد من التأزم. فبعد الرهان ولو بخجل على أن لقاءات باريس التي جمعت الرئيس الحريري بالوزير جبران باسيل، قد تفضي إلى حلحلة العقد المانعة للتأليف، بدأت التسريبات الواصلة من العاصمة الفرنسية، تشير إلى أن الرجلين أكدا تعارضهما العميق حول الثلث المعطل، إذ رفض الرئيس الحريري إعطاء هذا السلاح لرئيس الجمهورية و"التيار الحر". علماً بأن استراتيجية تبادل الحقائب بين بعض الأحزاب الرئيسة، والقائمة على قاعدة العشرات الثلاث اللاغية للثلث المعطل، كانت سائرة إلى خواتيم مقبولة، فكان أن أدت فرملة الأولى إلى إلغاء الثانية، ما أعاد عملية التأليف إلى ما دون الصفر.

NTV

غاب الصوت الحكومي، ارتفع صوت السيد. تدارى التأليف وإن على مستوى التحليل، وحضرت: الجليل، أحد اختطفه "حزب الله" إلى ميدان سيده، بما فيه من مواقف، تبدأ من هنا وتعبر من الأنفاق لتصل إلى عمق الأرض المحتلة. فالأمين العام لـ"حزب الله" قال كل شيء ولم يعط العدو شيئاً، أكد ونفى، وأدخل إسرائيل في نفق الأسئلة.

كله تحت سقف مقابلة واحدة، والطلة على سلاحها، ببعدها المحلي والإقليمي، بشاكوشها الذي تحول رمزاً، باتباع الأمين العام نظاماً غذائياً أفقده وزنه صحياً، وزاده قوة صاروخية.

المستقبل

مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري إلى بيروت، تتحرك عجلة البحث عن آخر المخارج للوضع الحكومي. فاعتباراً من الغد، ووفق تأكيد مصادر متابعة وعليمة لتلفزيون "المستقبل"، يبدأ العد العكسي لأسبوع الحسم الذي أعلن عنه الرئيس المكلف سعد الحريري. المصادر نفسها رأت أن الأسبوع المقبل يشكل منعطفاً لا بديل عنه في المسار الحكومي.

OTV

في حوار الساعات الثلاث وأكثر، لم يكثر السيد نصرالله من الحديث عن الداخل اللبناني، لكن ما قاله يغني عن الإسهاب والخوض في الأسباب بانتظار يوم الحساب. تكفي إشارته إلى عدوان تموز 2006 وما سبقه وما رافقه وما تلاه، ويشهد الويكيليكس على ذلك.

LBC

يعود الروتين اللبناني القاتل، لا سيما في موضوع تأليف الحكومة، وجديده معلومات خاصة بالـ LBCI تكشف عن لقاء ثالث اليوم بين الحريري وباسيل، وتؤكد أن الأسبوع الآتي هو أسبوع الحسم للحكومة، فيما يكسر الروتين هذه الليلة شواكيش الجنوبيين التي تؤرق راحة مستوطني الجليل.

الميادين

لفت الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ خلال كلمة له في ذكرى فك حصار لينينغراد أن "أهل لينينغراد عاشوا على أمل تحقيق النصـر من أجل أبناء وأطفال الوطن"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نعيش المستقبل دون أن ننسى ما حدث في ليننغراد التي أراد النازيون تدميرها".

الجزيرة

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ عن "إقالته السفير الكندي لدى ​الصين​ بسبب تصريحاته عن قضية المسؤولة المالية بشركة "هواوي" المعتقلة في بلاده"، مشيراً إلى "أنني طلبت الليلة الماضية من جون مكالوم تقديم استقالته كسفير لكندا لدى الصين وقد قبلتها".

العربية

وصفت ​وزارة الدفاع​ الفنزويلية انشقاق الملحق العسكري بسفارة البلاد في ​واشنطن​، خوسيه لويس سيلفا، ورفضه الاعتراف ​بـ نيكولاس مادورو​ رئيسا لفنزويلا​ بأنه خيانة وطنية عظمى، معتبرةً أن "تصريحات الملحق العسكري عملاً من أعمال الخيانة والجبن تجاه الوطن الأم الموروث من محرّرنا سيمون بوليفار، لذلك نرفض تصريحات خوسيه لويس سيلفا الذي يشغل منصب الملحق العسكري في ​الولايات المتحدة".