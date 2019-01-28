لبنان الحر

شدد النائب ​جورج عقيص​ خلال إطلاق مبادرة جديدة تتعلق بالإنماء الزراعي في وادي العرايش - زحلة على أن "التلاقي هو لهدف الإنماء الزراعي وتثبيت الأهالي في منازلهم ونحن اليوم في وادي العرايش، نعمل على مهمة تطوير إنتاجهم الزراعي والمساعدة على تسويقه وتصديره.

صوت لبنان

لفت رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق ​اسماعيل سكرية​ خلال مؤتمر صحفي إلى أنه "خلال العام الماضي تقدمت بعدة كتب مذكرات لرئاسة ​التفتيش المركزي​، لم يحول أي منها للهيئة العليا للتأديب.

radio orient

نعت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية الزميل ​إدمون صعب​، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض، فمضى إلى ملاقاة ربه بعدما أتم سعيه وجاهد الجهاد الحسن، مفسحاً لنفسه مكاناً ومكانة بين كبار أثروا في الصحافة والإعلام بعطائهم ومهنيتهم، وكانوا مدرسة، بل جامعة خرجت العديد ممن سطعوا في دنيا المهنة، وهم يدينون له بالعرفان: من "النهار" و"السفير" و"الأخبار"، والقسم العربي في مجلة "ريدر دايجست-المختار" والتعليم الجامعي في كلية الإعلام، فـ "الروابي" الزحلية، الى مئات المحاضرات والورشات. رحلة طويلة وشاقة قطعها الراحل الكبير الذي تميز بصراحته واندفاعه ووطنيته، وقد عبر عنها بوضوح وصدق وأسلوب مباشر ينفذ إلى العقول والقلوب دون استئذان.

اذاعة النور

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​محمد نصرالله​ على "الحاجة في هذه الأيام إلى الوحدة والتلاقي أكثر من أي زمن وعلى أن المقاومة لم تصبح بعد في أمان كامل ما دام العدو الإسرائيلي موجود وجاثم على أرضنا في فلسطين المحتلة، وما دامت مؤامراته ستتوالى علينا آملاً بأن يهزمنا في وقت لاحق وهو يعد العدة، ونشاهد ذلك على شاشات التلفزة ونتابع ذلك في مواقفه ومواقف زعمائه وتصريحاتهم".

صوت المدى

لفت عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​ إلى أنه "لا شك أن ​المقاومة​ في جهوزية لأي تحرك عسكري ضد لبنان ونحن لن نتردد في ما تطلبه مصلحة الدفاع عن لبنان وهنا نتكامل معها ونتحد ولكن بموضوع سد منافذ ​الفساد​ أعتقد ان تسمية الفاسدين وعزلهم سياسياً تساعد قبل أي تشريع ونتيجتها أسرع وأفضل للبنانيين".