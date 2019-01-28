النهار/ سابين عويس

رأت استمرار المراوحة عند العقد القائمة المتمثلة بعدم إنجاز تأليف الحكومة، مستبعدة أن يكون الحسم هذا الأسبوع ذات طابع إيجابي بل سيفتح البلاد على كل الاحتمالات والخيارات.

الجمهورية/ نبيل هيثم

كتب عن زيارة الرئيس سعد الحريري إلى العاصمة الفرنسية ولقائه بالوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات سمير جعجع. ورأى أنه حتى الآن لا دخان لا أبيض ولا أسود ولا حتى رمادي حملته الرياح من باريس إلى بيروت.

وتساءل عمّا إذا سيذهب الحريري إلى خيار الاعتذار إذا بلغت مشاوراته بشأن تشكيل الحكومة الحائط المسدود؟

ونقل عن مرجع سياسي قوله إنه لم يصدر من الرئيس الحريري أو من محيطه ما يؤشر إلى عزمه على قلب الطاولة بالاعتذار حتى لو فشلت جهوده الحالية.

الجمهورية/ جوني منير

نقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توقعه ترجيح ولادة الحكومة هذا الأسبوع. ورأى أن الولادة الحكومية خلال أيام مسألة حتمية، وأن الخشية من عدم إنجاز التسوية الحكومية ما تزال كبيرة، لافتاً إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيؤجل زيارته إلى بيروت والتي كانت مقررة في النصف الثاني من شباط.

الديار/ صونيا رزق

كشفت عن أن وزير خارجية فرنسا ايف لودريان أعلن أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لن يزور لبنان في منتصف شباط في حال لم تتشكل الحكومة قريباً، محذراً من أن غياب الحكومة لن يلزم باريس في التزاماتها المالية والاقتصادية للبنان. ونقلت عن مصادرها أن اجتماع الرئيس المكلف سعد الحريري بالوزير جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في باريس لم تصل إلى أية نتيجة، كاشفة عن أن الحريري اجتمع مع مسؤولين فرنسيين من أجل منع أي اعتداء إسرائيلي على لبنان.

اللواء/ دون توقيع

اعتبر أن السيد حسن نصرالله في خطابه الأخير تحفظ حول المسار التأليفي للحكومة، وإن أظهر في مكان ما استياءه من التأخير الحاصل من دون أن يلقي اللوم على أية جهة، لا سيما الرئيس المكلف.

وقال إن بدائل التأليف الحكومي ما تزال في الواجهة وإذا كان الرئيس المكلف له خطة واحدة، فإن الأطراف الأخرى لديها بدائل متعددة.

الشرق / يحي جابر

وصف أجواء تشكيل الحكومة بأنها ما تزال ضبابية بالرغم من المهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري هذا الأسبوع لحسم الموضوع الحكومي. ونقل عن مصادر مقربة من الرئيس سعد الحريري إصراره على المضي في مسيرة تأليف الحكومة وهو لم يفقد الأمل يوماً وما زال حتى اللحظة يدوّر الزوايا، معتبراً أن اعتذار الحريري غير وارد.