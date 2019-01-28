وكالة الأناضول

جوهانسبرغ تعلن مواصلة الاعتراف بمادورو كرئيس شرعي لفنزويلا

أعلن مندوب جنوب إفريقيا الدائم لدى الأمم المتحدة "جيري ماثيو ماتيلا"، عن مواصلة بلاده الاعتراف بنيكولاس مادورو كرئيس شرعي لفنزويلا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ماتيلا للصحفيين، وقال ماتيلا، إن "انتخاب مادورو تم بشكل قانوني خلال الانتخابات الرئاسية في فنزويلا"، وإن "جوهانسبورغ ستواصل دعمه والاعتراف به كرئيس للبلاد".

وأفاد المسؤول الجنوب الإفريقي، بأنه "يجب حل المشاكل الداخلية في البلاد بطرق سلمية، وبدون تدخلات خارجية".

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً منذ الأربعاء، إثر زعم "خوان غوايدو"، الذي يرأس البرلمان ذو الأغلبية المعارضة؛ حقه بتولي الرئاسة مؤقتاً إلى حين إجراء انتخابات جديدة، وهي الخطوة التي لاقت دعماً أميركياً واعتراضاً روسياً.

وكالة أنباء رويترز

نيجيريا ترفض "التدخل" الخارجي في قضية وقف قاض عن العمل قبل الانتخابات

قالت الحكومة النيجيرية إنها لن تقبل بأي "تدخل" خارجي، وذلك بعد أن عبّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، عن القلق إزاء قرار اتخذه الرئيس محمد بخاري الأسبوع الماضي، بإيقاف كبير قضاة نيجيريا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 16 شباط.

وكان بخاري الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية، أوقف كبير القضاة والتر أونوجين عن العمل يوم الجمعة، بسبب اتهامات بتزوير في إقرار الذمة المالية، مما أثار انتقادات في الداخل والخارج.

وكالة فرنس برس

ماكرون يبدأ زيارته إلى مصر في أبو سمبل

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر بالتوجه إلى معبد أبو سمبل جنوب البلاد، وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة، بحسب صحافي من وكالة فرانس برس، وكان في استقباله وزير الآثار المصري خالد العناني ومدير المعهد الفرنسي للآثار في مصر لوران بافاي.

وتعد هذه الزيارة واحدة من التحركات النادرة للرئيس الفرنسي خارج بلاده خلال الآونة الأخيرة، إذ يركّز اهتمامه منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية، التي تفجّرت مع انطلاق تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في تشرين الثاني الماضي.

وكالة أنباء شينخوا

العلاقات الصينية - الفرنسية.. القادم سيكون أفضل

قدمت الصين وفرنسا للعالم نموذجاً للعلاقات الودية التي تجسّد الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين، منذ تأسيس علاقات دبلوماسية بينهما قبل 55 عاماً.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد العالم تزايد الأحادية والشعوبية، وتلقى تدفق التجارة العالمية والنظام العالمي القائم ضربة قوية. ويتعين على الصين وفرنسا وأوروبا كلها أن يظلوا صامدين في دعمهم للتعددية والتعامل مع التحديات العالمية.

ولطالما أيّدت الصين التعددية في العالم ودعمت بشكل فعّال التعاون متعدد الأطراف من خلال برامج، من بينها مبادرة الحزام والطريق. وحافظت بكين وباريس على وعودهما بشأن احتواء الاحتباس الحراري على الرغم من انسحاب واشنطن من اتفاق باريس للمناخ 2015.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا: الكرملين يرد على أنباء إرسال نحو 400 مقاتل روسي إلى فنزويلا لحماية مادورو

نفى الكرملين أنباء تتحدث عن إرسال نحو 400 من أفراد شركة أمنية روسية خاصة إلى فنزويلا، لحماية رئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمتري بيسكوف، في برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" على قناة "روسيا1"، رداً على سؤال ما إذا كانت روسيا أرسلت حوالي 400 مقاتل إلى فنزويلا لحماية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "لا، بالطبع لا"، حسبما نقل موقع "فيستي". وقال بيسكوف "للخوف عيون كبيرة". ووفقاً للمتحدث الرسمي للكرملين، "فإن ما يحدث في فنزويلا خطير، لكن الأمر الأكثر خطورة هو أن يحدث تدخلاً مباشراً من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، قائلاً: "لا يخفى على أحد، اعتراف واشنطن بخوان غويدو رئيساً لفنزويلا، مؤكداً أن ذلك يعتبر تأكيد على علاقة الولايات المتحدة بأفعال المعارضة الفنزويلية".