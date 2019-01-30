الجمهورية 25/1/2019

الأسواق الأوروبية تتفاعل مع قرار تثبيت الفوائد

أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير كما كان متوقعاً، محافظاً على خيار زيادة أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تباطؤ في نصف عقد.

بعد أن أنهى برنامجاً مهماً لشراء السندات بقيمة 26 تريليون يورو قبل أسابيع، قال المركزي الأوروبي إنّه ما زال يتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية منخفضة حتى الصيف، متمسكاً بتوقعاته القائمة منذ فترة طويلة، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع تلك الخطوة في وقت قريب. لكن رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي ربما يقرّ لاحقاً بحدوث تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي، مما سيثير احتمال تأجيل أي تطبيع آخر للسياسة النقدية، وبما قد يشير إلى أنّ الخطوة القادمة للبنك ربما تتمثل في تيسير السياسة النقدية أكثر من تشديدها.

الشرق الأوسط 24/1/2019

"دافوس" يتحول ساحة تنافس بين مقاربات دولية متباينة

قدّم اليوم الثاني من منتدى الاقتصاد العالمي، نكهة في التوجهات السياسية والاقتصادية للعالم في السنوات المقبلة، بمقارية صينية جمعت بين الحزم والتفاؤل، وتجاذب أوروبي بين القيم الغربية التقليدية والنزاعات الشعبوية الصاعدة.

وبعد خطاب وزير الخارجية الأميركي، تناوب القادة على مسرح "دافوس" للدفاع عن رؤيتهم لمستقبل الأسواق والتعاون الدولي والأمن البيئي. وجاء خطابا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل عن عالم متعدد الأقطاب وضرورة الحفاظ على مكتسبات التجارة الحرة، متعارضين إلى حدّ كبير مع رسالة رئيس الوزراء جوسبي كونتي وقبله مايك بومبيو والرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذين قدّموا المصالح الوطنية على التعاون الدولي. لكن نجم جلسات أمس، كان نائب الرئيس الصيني وانغ كيشان، الذي تحدّى التوقعات الدولية بتباطؤ النمو الاقتصادي في بلاده، وشدد على الترابط العضوي للاقتصادين الصيني والأميركي. ورداً على توقعات تباطؤ نمو بلاده، قال وانغ إن اقتصاد الصين سيواصل تحقيق نمو مستدام على الرغم من الشكوك العالمية، وذلك بعد أيام من الإعلان عن تسجيل ثاني أكبر اقتصاد في العالم أضعاف نموٍّ له في نحو ثلاثة عقود.

الشرق الأوسط 23/1/2019

"العمل الدولية" تريد الإنسان لا "الروبوت" محور السياسات

حذرت منظمة العمل الدولية، أمس، من انعكاسات التغييرات التي يشهدها قطاع العمل حول العالم، بما في ذلك التحول المتزايد نحو الاعتماد على "الروبوت" مكان الإنسان، على تماسك المجتمعات، معتبرة أنه "إذا لم تتخذ إجراءات حاسمة، فإننا سنتجه نحو عالم من شأنه أن يوسع نطاق الحالات القائمة لعدم المساواة وانعدام اليقين". وأطلقت المنظمة، وهي إحدى وكالات الأمم المتحدة، هذا التحذير في مؤتمر صحافي عقدته في مقرها بجنيف، وقدمت خلاله مجموعة توصيات خلصت إليها "اللجنة العالمية المعنية بمستقبل العمل"، التي يرأسها رئيس جنوب أفريقيا ورئيس حكومة السويد. وعلى رغم تجنب رايدر تقديم أرقام عن الخسائر في الوظائف البشرية بسبب الاعتماد المتزايد على "الروبوت"، فإن تقرير "لجنة مستقبل العمل" أورد تقديرات مختلفة عن التحولات المستقبلية في سوق العمل. وبين هذه التقديرات "احتمال أن يستعاض عن وظائف 47 في المائة من العمال في الولايات المتحدة بالآلات، و"احتمال أن تتم أتمتة 56 في المائة من الوظائف على مدى السنوات العشرين المقبلة". وتابع: "لن تتلاءم مهارات اليوم مع وظائف الغد، وقد تصبح المهارات المكتسبة حديثاً غير قابلة للاستعمال خلال وقت قصير. ومن المرجح أن يوسع الاقتصاد الرقمي، إذا حافظ على مساره الحالي، الفجوات الإقليمية وبين الجنسين على حد سواء.

الشرق الأوسط 28/1/2019

الفجوة الضريبية الأوروبية 5 أضعاف ميزانية الاتحاد

أظهرت نتائج دراسة أجرتها مجموعة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية في البرلمان الأوروبي، أن هناك فجوة ضريبية تبلغ 825 مليار يورو، مشددة على أنه يجب الاستعداد لمكافحة الجرائم الضريبية. وجاء في نتائج الدراسة التي تلقت الشرق الأوسط نسخة منها، أن التهرب الضريبي يحرم دافعي الضرائب الأوروبيين من 825 مليار يورو سنوياً. وفي حين أن هذا يمثل انخفاضاً طفيفاً مقارنة بالتقديرات المنشورة في عام 2012، ويشير إلى أن مكافحة الجريمة الضريبية بدأت تؤتي جانباً من ثمارها، ولكن في الوقت نفسه لا يزال الرقم مرتفعاً بشكل مزعج، حسب بيان كتلة الأحزاب الاشتراكية والديمقراطية، وهي ثاني أكبر الكتل السياسية في المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي. وقال رئيس الكتلة أودو بولمان، أن التطبيق الصحيح للقواعد الضريبية يمثل الطريقة الأذكى والأكثر عدلاً لتحقيق التوازن بين الميزانيات العامة.. والأرقام الجديدة تظهر أنه يتعين علينا أن نستعد لهذه المعركة ضد التهرب الضريبي.

الديار 28/1/2019

استثمارات الأحجار الكريمة عالمياً تلامس 23 مليار دولار سنوياً

أكد مختصون أن قطاع الأحجار الكريمة شهد خلال الآونة الأخيرة، مزيداً من الاستثمارات في الأسواق العالمية، وخصوصاً في المضاربين على الماس الذي يستغلون ندرته في رفع الأسعار. وقال لورنس جابيلي أحد المضاربين على الذهب في بورصة لندن والعضو السابق في المجلس التنفيذي لاتحاد السبائك البريطانية، إن هناك تبايناً كبيراً فيما يتعلق بالقيمة الإجمالية لسوق الأحجار الكريمة حول العالم، مشيراً إلى أن "الرقم الأكثر منطقية هو أن قيمة سوق الأحجار الكريمة العالمي يبلغ 23 مليار دولار، بينما الياقوت والزمرد وحجر الزفير لا يمثلون أكثر من ملياري دولار، ومشكلة هذا القطاع تكمن في أن الجزء الأكبر منه يدار من قبل الحكومات وتجار غير رسميين، وهؤلاء يسيطرون على 90 في المائة من السوق". ويضاف لهذه الأسباب أن هناك تحولاً ملحوظاً في الذوق العام من الماس إلى الأحجار الكريمة، التي زادت شعبيتها خلال العقد الماضي. وبعض أنواع تلك الأحجار ارتفعت قيمتها بنسبة 100 في المائة، إلا أن هيمنة القطاع الحكومي والتجار غير الرسميين على سوق الأحجار الكريمة الملونة أوجد مشاكل لتلك الصناعة وحد من تطورها.

الشرق الأوسط 29/1/2019

شركات الصين تعاني مع تباطؤ الاقتصاد... والأربح تنكمش

بدأت مؤشرات الضعف تظهر على الاقتصاد الصيني الضخم، فقد بات المستثمرون يبتعدون عن عقد الصفقات، كما بدأت المصانع الانتقال إلى الخارج، وأخذت الشركات تتخلى عن الموظفين. وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم يفقد زخمه وسجل أبطأ نمو منذ نحو ثلاثة عقود العام الماضي، كما انخفض بشكل أكبر خلال الأشهر الماضية. وأظهرت بيانات رسمية انكماش أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي، ما يفرض ضغوطاً على صناع السياسات لدعم القطاعات، التي تضررت نتيجة تباطؤ الأسعار وضعف أنشطة المصانع وسط حرب تجارية أميركية صينية. وتشير البيانات إلى مزيد من المتاعب في المستقبل لقطاع الصناعة الضخم، الذي يعاني بالفعل جراء تراجع الطلبيات وتسريح عاملين وإغلاق مصانع مع تباطؤ النمو الاقتصادي لأقل مستوى في ثلاثة عقود تقريباً. وفي غضون ذلك، تواجه الشركات الخاصة بشكل خاص عوائق جديدة مع ارتفاع التكاليف، وصعوبة الحصول على التمويل، كما أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة لا تساعد.

الديار 29/1/2019

النفايات الإلكترونية.. ثروة بالملايين

تصبح الأجهزة الإلكترونية التي نستغني عنها نفايات بطبيعة الحال، لكن ما قد يجهله البعض هو أنّ هذه الأجهزة تحتوي مواد غالية الثمن، كما أنّه يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في العديد من المنتجات الأخرى. وإليكم أبرز 7 حقائق عن هذه النفايات:

يتم إنتاج 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنوياً، وهناك توقع أن تزداد الكمية إلى 120 طناً في الثلاثين عاماً المقبلة. يعاد تدوير 20% فقط من النفايات الإلكترونية بشكل رسمي. للنفايات الإلكترونية سموم تؤثر سلباً على الصحة. كل طن من النفايات الإلكترونية قيمته كبيرة، تفوق قيمة الذهب النقي. القيمة المادية للنفايات الإلكترونية حالياً تبلغ أكثر من 62.5 مليار دولار.