الوكالة الوطنية للإعلام

أبي خليل بعد اجتماع التكتل: كلنا أمل في أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع وكل العمل أنجز من ضمن مبادرة باسيل

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل، خلال تلاوته بيان تكتل "لبنان القوي" بعد اجتماعه الأسبوعي: "كلنا أمل في أن تبصر الحكومة النور هذا الأسبوع، وكل العمل أنجز من ضمن مبادرة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، التي تعتمد أفكاراً واضحة وتحترم معايير التمثيل وصحته".

وكالة الأناضول

"ماي" ترغب في إعادة فتح مفاوضات الخروج مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، الثلاثاء، أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي رغبتها في إعادة فتح مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست). جاء ذلك في بيان لرئاسة الوزراء البريطانية، أكدت فيه أن ماي أبلغت قادة الاتحاد الأوروبي رغبتها في إعادة فتح المفاوضات من جديد للحصول على موافقة البرلمان. وتلقت ماي ضربة جديدة في إطار سعيها لتأمين تنازلات من الاتحاد الأوروبي بشأن الترتيبات المنصوص عليها في "بريكست" حول الحدود الإيرلندية، والتي تُعرف باسم "خطة الأمان" (بند باكستوب)، عقب إعلان جمهورية آيرلندا تمسّكها بهذا البند في اتفاقية الانسحاب، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة جديدة لـ "ماي" في البرلمان. ولاقى هذا البند معارضة الكثير من النواب البريطانيين، بصفته ينص على خطة طارئة بديلة لتجنّب العودة إلى نقاط تفتيش فعلية على الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا. وطالبت ماي خلال كلمة لها أمام نواب حزبها الاثنين، بدعم مقترح وضع "آلية بديلة" بدلاً من "بند باكستوب". وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون كوفيني في تصريحات إلى هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن "بند باكستوب باعتباره جزءاً من اتفاقية الانسحاب، هو جزء من حزمة متوازنة يجب ألا تتغير".

وكالة أنباء شينخوا

نائب رئيس مجلس الدولة الصيني يصل إلى واشنطن لإجراء مشاورات اقتصادية وتجارية

وصل نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، بعد ظهر الاثنين، لإجراء مشاورات اقتصادية وتجارية رفيعة المستوى مع الجانب الأميركي. ويرأس ليو، وهو أيضاً عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس الجانب الصيني للحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة، وفداً يضم أعضاء من القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الحكومة الصينية. ويضم أعضاء الوفد محافظ بنك الشعب الصيني يي قانغ، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح نينغ جي تشه، ونائب مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية ونائب وزير المالية لياو مين، ونائب وزير الخارجية تشنغ تسه قوانغ، ونائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات لوه ون، ونائب وزير الزراعة والشؤون الريفية هان جون، فضلاً عن نائب وزير التجارة ونائب الممثل التجاري الدولي للصين وانغ شو ون.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: بوروشينكو كانت لديه فرصة السلام مع روسيا لكنه لم يستغلها

قالت الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الثلاثاء، تعليقاً على تصريحات الرئيس الأوكراني، بيوتر بوروشينكو عن ضرورة السلام مع روسيا، إن الفرصة كانت سانحة أمامه في السابق، لكن بوروشينكو لم يستغلها.

وعلقت زاخاروفا، بطلب من وكالة "سبوتنيك" على تصريحات الرئيس الأوكراني، قائلة: "كانت لدى بوروشينكو فرصة لسلام عالمي: سواء داخل البلد أو في العالم، وهي تنفيذ اتفاقات مينسك". وأضافت زاخاروفا: "لم يستغل الفرصة. إعطاء وعود جوفاء بدون تنفيذ ما وعد به سابقاً، صفة من صفاته". وأضاف "بالتأكيد نحتاج للسلام مع روسيا، وإن كان بارداً، لكنه سلام. الدعاية الروسية تلعب على هذه العواطف المؤلمة، موضوع الحرب والسلام أحد المواضيع المهمة في الانتخابات، وذلك لأن الشعب لن يختار الرئيس فحسب، بل سيختار القائد الأعلى للقوات المسلحة".