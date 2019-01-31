النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن الخارج ينتظر تشكيل الحكومة أكثر من الداخل، على خلفية عدم الرغبة في أن تؤدي المراوحة في عملية التأليف إلى عدم استقرار اقتصادي واجتماعي وأمني.

الأخبار/ محمد وهبي

تناول إصدار مصرف لبنان تعميماً لدعم القروض السكنية في عام 2019 بصيغة تمويل جديدة لا تغطي أكثر من 10% من حجم الطلب السنوي على السكن، وقال إنه ميّز مصرف الإسكان بأن سمح له منح القروض بفائدة أقل بنحو 1% من غيره، برغم أنه يغطّي القروض للشرائح التي لا تعدّ من ذوي الدخل المحدود.

الجمهورية/ جوني منير

لفت إلى أنه في سابقة لم تحصل في تاريخ العلاقات اللبنانية الفرنسية، أرجأ الرئيس الفرنسي للمرة الثالثة زيارته للبنان، مشيراً إلى أن زيارة الدولة لها أحوالها وترتيباتها وهي تتضمن توقيع اتفاقات، وهذا مستحيل في ظل الفراغ الحكومي.

الديار / دوللي بشعلاني

نقلت عن أوساط ديبلوماسية مطّلعة، أنّ الجهود تُبذل حالياً من أجل إعادة سوريا إلى مقعدها الشاغر في الجامعة منذ العام 2011، وذلك في القمّة العربية الدورية المقبلة التي يُفترض أن تُعقد في 31 آذار المقبل في تونس. وتقول الأوساط، إن من شأن مسألة إعادة سوريا إلى عضويتها في جامعة الدول العربية، والتي ستتمّ مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري السداسي التشاوري الذي سيُعقد اليوم الخميس في منطقة البحر الميّت، ويضمّ وزراء خارجية كلّ من السعودية والكويت والبحرين والإمارات ومصر والأردن، تخفيف الضغوطات الخارجية والعربية على لبنان، لا سيما في المرحلة المقبلة. فالوزراء العرب سيتبادلون وجهات النظر حول قضايا المنطقة، بما فيها ملفات العراق واليمن وسوريا والبحرين ولبنان وفلسطين وسواها.

الشرق / خليل الخوري

تساءل لماذا ومن المسؤول عن تأخير تشكيل الحكومة، وقال: فقط نودّ أن نأمل في أن يكون مسلسل الإيجابيات الذي عايّناه أمس حقيقياً، وليس فصلاً آخر من التلاعب بمصير البلاد والعباد. في أي حال ستولد هذه الحكومة. إن لم يكن اليوم فبعد بضعة أسابيع، وإلاّ ففي بضعة أشهر أخرى. وكأن لبنان يتحمل المزيد من الخيبات وفقدان الأمل وسقوط الرهانات. الجميع يعرف أنه لم يعد للبنان مثل هذه القدرة.