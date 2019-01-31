The Washington Post

كبار النواب الديمقراطيين يتقدمون بمشروع قانون لمنع الولايات المتحدة من توجيه الضربة الأولى بواسطة الأسلحة النووية

طرح عدد من أهم النواب الديمقراطيين عدداً من مشاريع القوانين على مجلسي النواب والشيوخ الأربعاء، من شأنها أن تمنع الولايات المتحدة من استخدام السلاح النووي إلا إذا هوجمت بالأسلحة النووية، ما يدل على الزخم المتزايد لمناهضة الطاقة النووية من جهة اليسار السياسي، في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وطرح النائب آدم سميث وعضو مجلس الشيوخ السيناتور والمرشحة للانتخابات الرئاسية المقبلة إليزابيث وارن، مشروع القانون المذكور، كل في مجلسه لتحويل هذه المقاربة إلى قانون خاص، وأن أغلبية الأميركيين تعتبر أن الولايات المتحدة يجب ألا تكون أبداً الطرف المبادر في أي حرب نووية.

وينص مشروع القانون بأن سياسة الولايات المتحدة لا تجيز استخدام السلاح النووي أولاً، إلا أنه وبالرغم من أن هذا القانون حظي بتأييد الكثير من النواب الديمقراطيين، مما يعني إمكانية إقراره في مجلس النواب، إلا أن الوضع في مجلس الشيوخ يبقى مختلفاً، لأن القانون من غير المتوقع أن يحظى بتأييد ما يكفي من أعضاء مجلس الشيوخ من أجل إقراره.

ومن شبه المؤكد أن يواجه هذا القانون حق النقض من جانب الرئيس ترامب، الذي عارضت إدارته الاقتراح في سياستها الخاصة بالأسلحة النووية. ومع ذلك، فإن تقديم مشروع القانون من قبل منافسة رئاسية بارزة ورئيس إحدى اللجان الأكثر نفوذاً في مجلس النواب، يشير إلى أن هذا الطرح بدأ يلقى قبولاً كبيراً لدى مجموعات كبيرة من النواب الديمقراطيين.

The New York Times

الرئيس الأفغاني يقدّم عرضاً لترامب لتأخير خروج الولايات المتحدة من أفغانستان

بعث الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء برسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عارضاً عليه كلفة مخفضة مقابل بقاء الجنود الأميركيين في أفغانستان، وتأتي خطوة غني هذه بعد أن شعر الأخير بالتوتر إزاء إمكانية التوصّل إلى اتفاقية سريعة بين مفاوضي الولايات المتحدة ومفاوضي حركة "طالبان".

الرسالة التي أكدها ثلاثة مسؤولين وصفها أحد الذين اطّلعوا على مضمونها، بأنها من أقوى المؤشرات التي تدل على أن السيد غني قلق من عواقب انسحاب أميركي مفاجئ من حرب مستعصية، استمرّت لحوالى عقدين من الزمن.

ولم يخفِ السيد غني قلقه من الخروج الأميركي المتسرّع الذي طرحه الرئيس ترامب، ويخشى غني من أن يؤدي هذا الانسحاب إلى تفكيك الدولة الأفغانية الهشة وإلى نهضة جديدة لحركة "طالبان"، التي كانت تحقق انتصارات متزايدة على الأرض مؤخراً.

ويؤشر قلق الرئيس الأفغاني إلى وجود تباين بارز بين الخلفية السياسية في أفغانستان وظروف الانسحاب الأميركي، وبين الصراع الآخر الذي نشأ بعد هجمات 11 أيلول 2001، وهي الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق.

وكان القادة العراقيون سعداء برؤية القوات الأميركية تغادر بلادهم. من ناحية أخرى، يبدو الرئيس غني قلقاً جداً من هذه الخطوة، لأن الولايات المتحدة هي أقوى حليف يدعم بقائه في السلطة.

روسيا اليوم

نكاية بترامب: المكسيك لا تتخلى عن مادورو

تحت العنوان أعلاه، كتب ألكسندر تروفيمينكو، في "غازيتا رو"، حول مساندة المكسيك لعدو الولايات المتحدة، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وجاء في المقال: عدد متزايد من البلدان يرفض دعم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو. تقريباً، جميع الدول الأميركية ذات النفوذ في مجموعة ليما، باستثناء المكسيك التي صوتها في المنطقة مهم للغاية، تقف ضده.

في ظروف اليوم، هذا دعم جدي للغاية، نظراً لحقيقة أن فرص مادورو للبقاء في السلطة تتراجع بتواتر.

وكما أشار المحلل البارز في معهد كاتون بواشنطن، خوان كارلوس هيدالغو لـ"غازيتا رو"، فإن موقف المكسيك من مادورو يرمز إلى التأكيد على سياسة "عدم التدخل" في شؤون الدول الأخرى. وقد اتبعت البلاد هذا المسار لسنوات عديدة. جوهرها هو أن الحكومات لا تحتاج إلى اعتراف أو عدم اعتراف من قبل الدول الأجنبية، لأن مثل هذه الأفعال ترقى إلى التدخل في شؤون هذه الدول.

"من الناحية العملية، هذا يعني أن المكسيك سوف تمتنع عن إدانة مادورو"، كما يقول هيدالغو، مشيراً إلى "التقارب البيئي الواضح" بين الرئيسين. كما يلفت هيدالغو إلى أن مادورو حضر حفل تنصيب أوبرادور، في كانون الأول 2018.

دعوة أوبرادور ساعدت مادورو على اختراق العزلة الدبلوماسية ومنحته الشعور بنفسه كزعيم عالمي، وكان أبرادور واحداً من القادة القلائل الذين حضروا حفل تنصيب مادورو مؤخراً.

ربما، في قرار رئيس المكسيك دعم مادورو، مع أفول حياة الأخير السياسية، رسالة لواشنطن.

العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة اليوم ليست في أحسن أحوالها. تحدث ترامب مراراً بشكل سلبي عن المكسيكيين، وهو لا يحيد عن فكرة بناء جدار وقائي على حدود البلدين. وقد صرّح ترامب، في البداية، بأن المكسيكيين هم من سيموّلون بناء الجدار.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المكسيك تعمل بنشاط على طرح نفسها كوسيط بين طرفي النزاع الفنزويلي، الرئيس مادورو وخصمه خوان غوايدو، الذي اعترف به الغرب رئيساً للبلاد.