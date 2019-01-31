الوكالة الوطنية للإعلام

بري ترأس هيئة مكتب المجلس وكتلة التنمية ونواب لقاء الأربعاء نقلوا عنه: قمت بكل ما يلزم لتسهيل تأليف الحكومة

نقل النواب عن رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي، أن "الاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة تتركز على نقطتين: الأولى حول كيفية تمثيل اللقاء التشاوري وليس على مبدأ التمثيل الذي كان قد تم الإتفاق عليه. أما النقطة الثانية فتتعلق ببعض اللمسات على بعض الحقائب".

وأضاف أنه "حصلت ليل أمس اتصالات وبشائر خير، لكن تبقى نقطة صغيرة تتعلق بأن ممثل اللقاء التشاوري الذي هو حصة رئيس الجمهورية يمثل اللقاء، وهناك إشكالية حول ما إذا كان يحضر اجتماع كتلة لبنان القوي أو اللقاء التشاوري".

وكالة الأناضول

شركة تركية تبتكر دروعاً مضادة للرصاص من القنب

تمكنت شركة "Techno Arge" التركية من ابتكار منتجات صناعية، تشمل دروعاً مضادة للرصاص وأجهزة تعقيم من نبات القنب. وتقدمت الشركة بطلب للحصول على شهادة براءة اختراع بتلك المنتجات على الصعيدين الوطني والدولي، لافتة إلى أنه بالإمكان تطوير 50 ألف نوع من السلع الصناعية من بذور وألياف وجذور وأوراق القنب.

وكالة فرنس برس

بروكسل تواجه مطلب تيريزا ماي إعادة التفاوض على اتفاق بريكست برفض حازم

سارع قادة الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل جبهة رافضة لطلب رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، إعادة التفاوض حول اتفاق خروج المملكة المتحدة من التكتل، مؤكدين أنهم لن يغيروا موقفهم. وبعد رفضهم اتفاق الانسحاب الذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي، صوّت النواب البريطانيون على إعادة التفاوض بشأن إزالة بند "شبكة الأمان" الخاص بالحدود الإيرلندية.

وكالة أنباء شينخوا

الصين تخطط لأول إطلاق صاروخي من البحر

قال جين شين نائب رئيس قيادة الصواريخ، إنه من المقرر إجراء أول إطلاق صاروخي من البحر في الصين في منتصف 2019، بواسطة الصاروخ الحامل لونغ مارش -11 المقرر انطلاقه بالبحر الأصفر. وذكر جين من الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا مركبات الإطلاق في مؤتمر صحفي عقدته الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء يوم الثلاثاء، أن الصين حققت اختراقاً في التكنولوجيات الرئيسية التي تتعلق بعمليات الإطلاق البحرية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف: الرؤوس النووية الأميركية الجديدة تهدد العالم

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الرؤوس النووية الأميركية المنخفضة الطاقة الجديدة تمثل تهديداً وتزيد من خطر نشوب صراعات نووية، وبالتالي فهي مصدر قلق كبير. وأضاف وزير الخارجية أن هذه المبادرات لا تضيف الأمن إلى العالم الحديث. يذكر أن إدارة الأمن النووي الوطنية الأميركية أعلنت أن الرؤوس الحربية الجديدة ستدخل الخدمة في البحرية الأميركية بنهاية العام الحالي 2019.