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روسيا تتفوق بـ 3 تقنيات عسكرية وترفض بيعها تحت أي ظرف

أشارت صحيفة Jinri Toutiao الصينية، إلى تكنولوجيا عسكرية فريدة تشتهر بها روسيا، ولا يمكن لأي دولة منافسة روسيا فيها.

وذكرت الصحيفة الصينية أن 3 أنواع من التكنولوجيا العسكرية الروسية هي الأبرز في مجال الأسلحة في الجيش الروسي، حيث تعد موسكو من رواد إنتاج وتصدير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية في العالم.

وأوضحت أن روسيا لن تبيع هذه المعدات التكنولوجية تحت أي ظرف.

التايمز22 / 1 / 2019

تكنولوجيا عسكرية حساسة تعرض للبيع فى السوق المفتوحة

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن التكنولوجيا العسكرية الحساسية التي تستخدمها بريطانيا وحلفائها يتم عرضها للبيع في السوق المفتوح مع بدء إجراءات تصفية شركة تخزين استخدمها مقاول.

ونقلت الصحيفة تحذير شخصيات بارزة في وزارة الدفاع البريطانية من أن المزاد المقرر الأسبوع المقبل سيمثل تهديدا للأمن القومي، حيث من المقرر أن يتم بيع محتويات "أنظمة نورفلوك" منها مكونات أنظمة الدفاع بالهليكوبتر والقنابل المضادة للقنابل "المدرعات الإلكترونية". وقد تم وضعها في مخزن تديره شركة UES&S نيابة عن عملاق الدفاع الإيطالي ليوناردو وعملائه، ومن بينهم الجيش البريطاني والقوات البحرية الملكية.

وقال ليوناردو إن هذه المواد كان يفترض التخلص منها لكن بدلا من ذلك يتم بيعها بعد نزاع قانوني بين الطرفين وضع UES&S في لتصفية العام الماضي. ومن العناصر المعروضة للبيع العديد من أجهزة التشويش ضد العبوات الناسفة التى تستخدم في مكافحة القنابل المزروعة على الطرق والتي تعمل بالراديو، ومعدات مستخدمة في طائرات "يوروفايتر" المقاتلة والمروحيات العسكرية التي تستخدم للدفاع في ظل تهديدات عدائية.

وأعرب الرئيس السابق للبحرية الملكية عن قلقه الشديد من بيع هذه المواد في السوق المفتوح، وقال إن هناك بعض العناصر التي لا يرغب المرء في وصولها إلى اليد الخاطئة، مشيرا إلى القاعدة وداعش الذين سيحبون معرفة الكيفية التي تعمل بها أجهزة التشويش ضد العبوات الناسفة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستقبل الدفاع الجوي: اكتشاف قدرات خارقة لدى "بروميثيوس" الروسي

قام خبراء عسكريون أمريكيون بتحليل البيانات المتوفرة حول منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة.

وتبين من تحليل المعلومات المتوفرة عن منظومة الدفاع الجوي الروسية الجديدة المعروفة باسم "إس-500 بروميتي" (بروميثيوس) أنها قادرة على إصابة وإسقاط أي هدف جوي.

وقالت مجلة "ذي ناشيونال إنترست" إن الخبراء الأمريكيين يشتبهون بأن صانع منظومة إس-500 (شركة "ألماز-أنتي") يتعمد الحط من قدرات "بروميثيوس". فمثلا، بينما تفيد المعلومات المعلنة أن صواريخ "بروميثيوس" ستستطيع إصابة الأهداف على ارتفاع يصل إلى 95 — 97 كيلومترا، تشير تقديرات الخبراء الأمريكيين إلى أنها قادرة على التعامل مع الأهداف على ارتفاع يصل إلى 110 أو 130 كيلومترا، وتستطيع إسقاط أقمار تجسس في الفضاء القريب.

وسيستطيع "بروميثيوس" أن يعترض 10 صواريخ بالستية تطير بسرعة تزيد على 4 أميال في الثانية، في آن واحد، حسب المجلة الأمريكية.

وسيمتلك "بروميثيوس" عدة محطات رادار لاكتشاف مختلف الأهداف المراد تدميرها من طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة بدون طيار وصواريخ.

ويرى الخبراء أن "بروميثيوس" الروسي سيسبب مشاكل كبيرة لجميع الطائرات القتالية التي تعتمد على تكنولوجيا الإخفاء. ويُنتظر أن تبدأ روسيا تزود قواتها الجوية الفضائية بمنظومات إس-500 خلال عام 2020. وتم الإعلان عن اختبار "بروميثيوس" في الصيف الماضي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدبابة الروسية النفاثة تحوز على قذائف "نووية"

من المؤكد أن الجيش الروسي سيحتفظ بدبابات "تي-80".

ساد الاعتقاد في وقت سابق أن تكلفة إنتاج دبابة "تي-80" مرتفعة إلى حد يستوجب إيقاف تصنيعها.

إلا أن قدرات هذه الدبابة استوجبت بقاءها في الخدمة، فشرعت روسيا في تطوير دبابة "تي-80" إلى "تي-80بي في إم".

وليس هذا فقط، بل تقرر تعزيز تسليح دبابات "تي-80" بتزويدها بالقذائف الأكثر قدرة على خرق الدروع.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تهيئة دبابات "تي-80بي في إم" لاستخدام قذائف "سفينيتس 1" و"سفينيتس 2" (كلمة سفينيتس تعني الرصاص).

وتقدر قذيفة " سفينيتس 1" التي تحتوي على التنجستن على خرق 700 — 740 ملم من الدروع من بعد 2 كيلومتر بينما تقدر قذيفة "سفينيتس 2" التي تحتوي على التنجستن مضافا إليه اليورانيوم غير المخصب على خرق 800 — 830 ملم من الدروع من نفس البعد.

القذائف الخارقة للدروع

ولا بد من الإشارة إلى أن دبابة "تي-80" هي دبابة فريدة تتميز بمحركها الغازي التربيني. ويشبه صوتها صوت الطائرة في لحظة الإقلاع. لهذا توصف هذه الدبابة بأنها نفاثة.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بادرت إلى تسليح دباباتها "ابرامز" بالقذائف الحاوية على اليورانيوم