الديار 28 / 1 / 2019

دبليو آر سي: اوجييه يفوز برالي مونتي كارلو للعام السادس على التوالي

حقّق السائق الفرنسي سيباستيان أوجييه الفوز برالي مونتي كارلو للعام السادس على التوالي، إذ سيطر سائق سيتروين الجديد على مجريات هذا الرالي بشكل مطلق منذ العام 2014.

المستقبل 28 / 1 / 2019

تنس أستراليا: ديوكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي... ولقب كبير ثانٍ لأوساكا

أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أولاً لقب فردي الرجال في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغران شيليم الأربع الكبرى للتنس، بفوز سهل الأحد في النهائي على غريمه الإسباني رافايل نادال 6-3 و 6-2 و 6-3.

اللقب والمركز الأول عالمياً لأوساكا

خطت اليابانية ناومي أوساكا خطوة جديدة لإثبات نفسها كأحدى النجمات المرشحات للهيمنة على عرش التنس في السنوات المقبلة، بعد تتويجها بطلة لأستراليا المفتوحة بفوزها، وبهذا الفوز سترتقي أوساكا إلى المركز الأول في تصنيف اللاعبات المحترفات، الذي سيصدر الاثنين على حساب الرومانية سيمونا هاليب.

الجمهورية 29 / 1 / 2019

هاردن ينقذ هيوستن وفوز ثاندر على متصدّر الشرقية

قلب هيوستن روكتس تخلفه بفارق 15 نقطة إلى فوز على أورلاندو ماجيك 103-98، بفضل نجمه جيمس هاردن، الذي سجل له 40 نقطة بينها رمية ثلاثية في الرمق الأخير، ليحسم فريقه النتيجة في صالحه ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في حين حقق أوكلاهوما سيتي ثاندر فوزاً لافتاً على ميلووكي باكس متصدر المنطقة الشرقية 119-112.

لوفرن لن يسجن

أعلنت محكمة كرواتية أنها أسقطت عن مدافع ليفربول الإنكليزي والمنتخب الكرواتي ديان لوفرن، تهمة الإدلاء بشهادة زور، في قضية فساد مرتبطة برئيس نادي دينامو زغرب السابق.

الشرق 30 / 1 / 2019

أريين روبن ينوي الرحيل إلى فريق طوكيو الياباني

أشارت تقارير صحافية يابانية الثلاثاء، إلى أن لاعب بارين ميونيخ الألماني الدولي الهولندي السابق أريين روبن، يخطط للانتقال إلى فريق طوكيو الياباني بعد رحيله عن العملاق البافاري.

الجمهورية 31 / 1 / 2019

ساري لن يمنع هازار من المغادرة

أكد مدرب تشلسي الإيطالي ماوريتسيو ساري، أنه لن يتمكن من منع النجم البلجيكي إدين هازار من مغادرة الفريق إرضاء لرغبته بالانضمام إلى ريال مدريد. ورفض هازار الذي ينتهي عقده مع النادي اللندني في حزيران 2020، تجديد الرابط بينه وبين فريقه الحالي على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة. وبحسب التقارير الصحافية، عرض تشلسي على هازار عقداً جديداً براتب أسبوعي يناهز 350 ألف جنيه استرليني (450 ألف دولار)، إلا أن اللاعب مصمم ألا يتخذ قراراً بشأن مستقبله قبل نهاية الموسم.