النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن انخراط إيران اللامتناهي إلى جانب حزب الله وتدعيمه مالياً وعسكرياً وإعلامياً وسياسياً، في مقابل تراجع الانخراط الغربي والأميركي والخليجي إزاء لبنان، هو السبب في منح الحزب قدرات تتخطى قدرات لبنان كدولة. وقالت إن الصورة الإجمالية للواقع اللبناني، تظهر تقدم حزب الله ومعه إيران على عكس ما يفترض أن يؤدي إليه تصنيف الحزب والعقوبات الأميركية عليه.

الأخبار/ هيام القصيفي

اعتبرت أن حزب الله يستفيد اليوم من الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، تحديداً ليس لاعتبارات داخلية أو لنزع فتيل أي توتر سني – شيعي، بل لأن الحريري بواجهته الغربية والخليجية، قد يكون صمام أمان، ومساعداً مع احتمالات مفتوحة تتعلق بالعقوبات الأميركية المتصاعدة، سواء في ما يتعلق بسوريا أو إيران، وجنوح إسرائيل نحو أي عملية ضد لبنان أو لبنان وسوريا معاً.

الجمهورية/ نبيل هيثم

بدأ بالقول إن الحكومة تألفت بعد 251 يوماً من الانتظار والمماطلة والتعطيل وثمة محطات كبرى ومنعطفات متعددة تنتظرها. واعتبر أن كل الأفرقاء السياسيين ربحوا بتشكيل الحكومة، وأن تكتل لبنان القوي ربح مع رئيس الجمهورية الحصة الوزارية الأكبر في الحكومة، لكنه لم يربح معركة "الثلث المعطل" وحصل فقط على 10 وزراء أي على ثلث الحكومة على اعتبار أن وزير التشاوري لا يحتسب من ضمن الــ 11، مشيراً إلى أن الخاسر الأكبر كان البلد بشكل عام الذي تعطل وأصابه الشلل، والعهد الذي أصابته شظايا التعطيل في صميم معنوياته.

الجمهورية/ طوني عيسى

اعتبر أن ولادة الحكومة الجديدة بعد 9 أشهر من التعثر تعني واحداً من أمرين: إما شعور أحد الطرفين بالخسارة في الكباش الحاصل بين الولايات المتحدة والسعودية مقابل إيران وقبوله بالتنازل وإما أن السعودية وإيران اختارتا تجنب سيناريو الانفجار الشامل الذي قد تدخل عليه اسرائيل وهذا يعني أن الجانبين أعطيا الضوء الأخضر لحلفائهما بولادة الحكومة.