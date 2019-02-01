The New York Times

لبنان يشكّل حكومة جديدة بعد 9 أشهر من مأزق سياسي

شكّل لبنان حكومة جديدة يوم الخميس منهياً تسعة أشهر من الجدل والأزمات بعد أن أدلى رئيس الوزراء سعد الحريري ببيان قال فيه إنه ثمة حاجة لاتخاذ خطوات جريئة لمعالجة المشكلات المزمنة التي تواجهها البلاد.

وتضم حكومة الحريري، الذي يحظى بدعم غربي، معظم الأحزاب اللبنانية. وكان حزب الله، قد اكتسب نفوذاً أقوى بعد الانتخابات البرلمانية في أيار الماضي بفضل المكاسب التي حققها وحلفاؤه، وقد اختار وزارة الصحة ليتمثل من خلالها في الحكومة الجديدة.

واعتذر الحريري في بيانه الذي ألقاه من القصر الرئاسي من الشعب اللبناني بسبب التأخير بتشكيل الحكومة وأشار إلى أن الناس يعيشون في حالة خوف بسبب الاقتصاد.

وكانت قد تزايدت المخاوف بشأن حالة الاقتصاد والمالية في لبنان وحذر وزير المالية علي حسن خليل الشهر الماضي من أن لبنان يمر بأزمة اقتصادية "بدأت تتحول إلى أزمة مالية".

ويُعتبر دين لبنان العام واحداً من أعلى الديون في العالم بالنسبة إلى حجم الاقتصاد، وقد عانى من تراجع النمو لسنوات، ويعود ذلك جزئياً إلى الاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.

The Guardian

ترامب يثني على التقدم الذي حصل في المحادثات التجارية مع الصين ويقول إنه سيلتقي شي جين بينغ قريباً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ قريباً في محاولة لإبرام صفقة تجارية شاملة، بينما أعلن وفد المفاوضات التجارية الصينية أن الجانبين "وضعا جدولاً زمنياً وخارطة طريق" للمفاوضات القادمة.

وقال ترامب الذي تحدث في البيت الأبيض يوم الخميس خلال اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي إنه متفائل بأن أكبر اقتصادين في العالم يمكن أن يصلا إلى "أكبر صفقة يمكن إبرامها على الإطلاق".

والمعلوم أنه لم يتم الإعلان بعد عن أيخطط محددة لعقد اجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلا أن ترامب قال إن أكثر من اجتماع واحد قد يُعقد. هذا وكانت الصين قد دعت الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين لإرسال فريق تفاوضي إلى بكين في منتصف شباط من دون تحديد المواعيد المفصّلة حتى الساعة.

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية الصينية "شينخوا" فقد وافق الوفد الصيني على زيادة كبيرة في واردات المنتجات الزراعية الأميركية ومنتجات الطاقة والسلع الصناعية المصنعة ومنتجات الخدمات.

وأضافت شينخوا "أجرى المسؤولون من الجانبين مناقشات صريحة وجدية وبنّاءة بشأن قضايا الميزان التجاري ونقل المعلومات التكنولوجية وحماية الملكية الفكرية وآليات التنفيذ وأحرزوا تقدما مهماً في هذا المجال".

روسيا اليوم

هل يطلق "البحر الميت" قوة عسكرية في وجه إيران وتركيا بقيادة مصر؟

كشف الخبير المصري في العلاقات الدولية محمد حامد، عن كواليس ما ناقشته قمة البحر الميت في الأردن، والتي ضمّت 6 دول عربية (مصر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات والأردن).

وقال الخبير المصري في تصريحات لـRT، إن "قمة البحر الميت مهمة وتأتي في توقيت غاية في الأهمية، في ظل استعداد الدول العربية لمواجهة المخاطر الإيرانية والتركية في المنطقة، وهذه القمة تلمّح لعودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية مرة أخرى".

وتابع: "هذه القمة تنسيقية وتمهيدية لما سيتم التحضير له في قمة وارسو لإيران، وهي بداية استعداد ويقظة عربية في مواجهة الأدوار التركية خاصة في العراق وسوريا".

وأكد حامد أنه بالنسبة للقوة العربية المشتركة، يوجد تنسيق بين الولايات المتحدة الأميركية والدول العربية في ما يخص "الناتو العربي"، وكانت هناك أكثر من قمة في الكويت والولايات المتحدة لرؤساء أركان هذه الدول الست لتشكيل "ناتو عربي مشترك" لمواجهة تهديدات تركيا وإيران للأمن القومي العربي.

وتعيش منطقة الشرق الأوسط في تغيّرات وتطوّرات سياسية وعسكرية ملتهبة، دفعت دولاً عربية لعقد اجتماع سداسي في منطقة البحر الميت، تضم السعودية والكويت والبحرين والإمارات ومصر والأردن.

وعقد الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية لبحث أزمات المنطقة في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في منطقة البحر الميت.