الوكالة الوطنية للإعلام

عون وقع ورئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة من 30 وزيراً الحريري: أنوي والوزراء العمل بجدية والملف الأهم هو الوضع الاقتصادي

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم ثلاثين وزيراً، والتي ستعقد أول جلسة لها قبل ظهر يوم السبت المقبل في قصر بعبدا.

واعتذر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري من اللبنانيين عن التأخير في تشكيل الحكومة، مؤكداً أن "زمن العلاج بالمسكنات قد انتهى، ولم يعد لأحد القدرة على أن يدفن رأسه بالرمل، فالأمور واضحة كالشمس"، مشدداً على أنه "باق مع فخامة الرئيس كفريق واحد وقلب واحد لخدمة البلد".

وقال إن "هناك من يرغب في رمي الجمر بين يدي، وبالتالي، ليس لدي ولدى الوزراء أي خيار، وعلينا مع فخامة الرئيس والمجلس النيابي أن نتحمل هذه المسؤولية، ونمنع انتقال الجمر إلى بيوت اللبنانيين".

وكالة الأناضول

3 دول أوروبية تدشن آلية مالية لتفادي العقوبات على إيران

أعلن هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا، تدشين بلاده وفرنسا وبريطانيا آلية مالية لمساعدة الشركات الأوروبية على تجنب التعرض للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، "بحثنا عن طرق للتوصل إلى هذه الآلية، لأننا مقتنعون تماماً بأنها تخدم مصالحنا الأمنية الاستراتيجية في أوروبا"، وفقاً لوسائل إعلامية ألمانية.

وأضاف "لا نريد أن تخرج إيران من هذا الاتفاق (النووي) وتعود إلى تخصيب اليورانيوم، هذا يتعلق بمصالحنا الأمنية في أوروبا".

وتابع ماس أن ألمانيا "تعمل عن كثب" مع فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي لتنفيذ هذه الآلية المالية للتعامل مع إيران.

وكالة أنباء رويترز

ترامب: تحديد موعد ومكان القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الخميس، إن الاتفاق تم على موعد ومكان قمته الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، لكنه لم يذكر أي تفاصيل وقال إن الإعلان عنهما سيصدر الأسبوع القادم.

وقال للصحفيين في المكتب البيضاوي "سنعلن عن المكان ... والتاريخ المحدد، ستكون (القمة) في نهاية شباط".

وأضاف "سنعلن عن ذلك الأسبوع القادم".

كان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قد قال في مقابلة يوم الأربعاء، إنه سيرسل فريقاً للإعداد للقمة التي ستعقد في مكان ما في آسيا في أواخر شباط.

وكالة أنباء شينخوا

مسؤول أممي يشدد على الحاجة إلى وصول المساعدات لسوريا

شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك على الحاجة إلى الوصول لسوريا، حتى تسلم المساعدات إلى المحتاجين، ولا سيما في ظل الشتاء القارس.

وأضاف لوكوك أن هناك حاجة ماسة إلى قافلة مساعدات لنحو 42 ألف شخص، عالقين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية.

استمر تدهور الأحوال في المخيم غير الرسمي منذ إرسال القافلة الإنسانية الأخيرة إلى المنطقة، في الفترة من 3 إلى 8 تشرين الثاني الماضي. ووردت أنباء عن وفاة 8 أطفال رُضع منذ الشهر الماضي.

وقال لوكوك أمام مجلس الأمن الدولي إن البرد يجعل الوضع أسوأ حتى، متابعاً بقوله "من الضروري للغاية أن تقوم كافة الأطراف بدعم إرسال قافلة أخرى إلى مخيم الرُكبان".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

غوايدو يشكر البرلمان الأوروبي لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا الاعتراف به رئيساً

عبّر رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو عن شكره للبرلمان الأوروبي، لتبني دعوة تطالب قادة أوروبا بالاعتراف به رئيساً لفنزويلا.

وأكد زعيم المعارضة الفنزويلي، خوان غوايدو، والذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، أن فنزويلا تحتاج للاستقرار وإجراء انتخابات. وقال غوايدو في كلمة له، في العاصمة كاراكاس "نحتاج للاستقرار وتنظيم انتخابات حقيقية في فنزويلا".

كما رحب غوايدو بتبني البرلمان الأوروبي دعوة للقادة الأوروبيين للاعتراف به رئيساً شرعياً لفنزويلا، قائلًا "نشكر البرلمان الأوروبي على هذا الجهد السلمي ولاحترام الدستور".