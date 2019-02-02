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بالشكل حكومة صبايا وشباب وأعمار الوزراء من خمس وثلاثين سنة إلى ثمانية وستين عاماً.

ولأول مرة في أمّة الضاد، كما قالت قناة أجنبية تتبوأ إمرأة وزارة داخلية، والرئيس الحريري عبّر عن فخره بالمرأة اللبنانية وبالوزيرات الأربع بالحكومة. وفي الشكل أيضاً، ارتياح شعبي لولادة حكومة العمل، كما سماها الرئيس سعد الحريري، فيما رحّبت روسيا بإعلان الحكومة، مؤكدة التعويل على مواصلة الحوار السياسي لمصلحة الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة، وأمير قطر أبرق إلى الرئيس عون متمنياً التوفيق للحكومة.

المنار

تجددت الثقة بالوطن بعد الاختلال الذي حصل، بحسب رئيس الجمهورية، وولدت الحكومة الميمونة، التي ستنعش الأسواق المالية والسندات اللبنانية بحسب الرئيس ميشال عون. وبعد إنجاز الأمس، كانت استراحة اليوم كاستراحة محارب، ولتعارف اللبنانيين مع سبعة عشر وزيراً جديد، نالوا القاب المعالي في حكومة مواجهة السقف العالي من التحدّيات الداخلية والخارجية. حكومة التحديات للعناوين الاقتصادية والاجتماعية ومن ثمّ مكافحة الفساد، وعشوائية التوظيف، وتوازن الإنماء بحسب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.

nbn

الحكومة قامت إلى العمل در. فالوقت للمهام وليس للكلام، الحكومة الجديدة ينتظرها الكثير بعد تسعة أشهر، اللقاء التشاوري بات لقاء ستة زائدا واحداً ستة نواب ووزير يمثله حصريا في الحكومة، يحضر اجتماعاته ويصوت بناءً على قرار أعضائه كما يتعاون مع رئيس الجمهورية ويشارك في تكتّل لبنان القوي ولكن كممثل للتشاوري.

mtv

أخيراً وللمرة الأولى منذ 252 يوماً، لن يكون تشكيل الحكومة أو تعذّر تشكيلها هو موضوع مقدمتنا، فالحكومة المنتظرة تشكّلت ولو بعد مخاضٍ عسير، لكن بعد أربع وعشرين ساعة على تشكيلها، تبقى الحكومة الجديدة في صدارة الأولويات والسؤال الذي يطرح نفسه بعد المعركة السياسية الكبرى التي خيضت من ربح ومن خسر؟ حزب الله ربح أيضاً، إذ أثبت أنّه أضحى شريكاً في التأليف، لا يمكن تجاوزه. توازياً، الرئيس الحريري ربح معركة التأليف رغم كل الضغوط التي مورست عليه، وسيثبت أن في إمكانه أن يعقد تحالفاً تكتيكياً مع التيار الوطني الحرّ.

NTV

وُضعت الاسماء الحكومية، بشخصياتها وأوزانها السياسية أمام المرآة، شرح اللبنانيون أصل وفصل الوزراء، الذين سوف يتسلّمون مهام السلطة التنفيذيّة، والوجوه السبعة عشر القادمة إلى العالم الوزاري كانت محط قراءة في السيرة الذاتية، ومدى مطابقتها للحقائب التي أوكلت إليها، وبمجمل الوصف والتقيّيم أنناً "رح نخلق لبنان جديد".

المستقبل

أبصرت حكومة الوحدة الوطنية النور بعد مسار طويل من المشاورات والاتصالات استمر تسعة أشهر.

هي حكومة ثلاثينة، لأول مرة تضم أربع سيدات بتوليهن أربع حقائب، منها حقيبة الداخلية. الحكومة الجديدة تعقد أولى جلساتها ظهر اليوم في القصر الجمهوري، يسبقها التقاط الصورة التذكارية بداية، على أن تتشكّل لجنة صياغة إعداد البيان الوزاري، الذي ستتوجه به الحكومة إلى مجلس النواب لتنال على أساسه ثقة البرلمان.

OTV

الأرقام المهمة، لا تلغي الأهم، والأهم، هو أن يكون للبنانيين حكومة تعمل وتنتج، فتعوّض الوقت المهدور، ليس فقط في الأشهر التسعة الفائتة، بل في السنوات التسع والعشرين التي مضت، ما خلا السنتين اللتين تلتا انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، واللتين حفلتا بإنجازات بنيويّة، صحيح أنها لم تمسّ الناس في حياتهم اليومية ربما، لكنها كرست على الأقل، مستقبلهم كشعب متجذر في هذه الارض، حقوق أفراده وجماعاته السياسية متساوية، سواء أقام في لبنان أو في دنيا الانتشار. والأكيد، أن ما تحقق في السنتين المنصرمتين، يتوجب استكماله، وهو ما جدد رئيس الجمهورية تأكيده اليوم، محدداً من جديد عناوين ثلاثة أساسية: الاقتصاد والمال، والنزوح، والفساد.

LBC

إن حكومة العهد الأولى هي التي تشكلت أمس، وبالإمكان تسميتها أيضا "حكومة إستعادة الثقة المفقودة من الحكومة التي لفظت أنفاسها". وعلى طريقة "أضئ شمعة بدلا من أن تلعن الظلام"، لا بدّ من إعطاء فرصة لهذه الحكومة علّها توقف النزف الحاصل على معظم المستويات، خصوصاً أن مؤشرات تبعث على الإرتياح، ومنها ما علمته الـLBCI عن توجّه لدى دولتين خليجيتين بوضع وديعتين في مصرف لبنان: الأولى مليار دولار، والثانية أقل بقليل. وفي المحصلة، يحق لهذا الشعب أن يعيش في ظلّ حكومة ترعى مطالبه.

الميادين

صوّت ​مجلس الشيوخ الأميركي،​ لصالح تعديل يطالب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، بعدم التسرّع بالانسحاب من ​سوريا​ و​أفغانستان​.

الجزيرة

وصف الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ​مصطفى الخلفي​، التقارير حول زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، ​بنيامين نتنياهو​ بأنّها "مجرد شائعات".

العربية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب،​ أنّ "تقدماً هائلاً تحقّق في المفاوضات التجاريّة بين ​واشنطن​ وبكين، اللتين تُحاولان التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التجارية بينهما.