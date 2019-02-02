لبنان الحر

أكد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار ​عادل أفيوني، ​في حديث إذاعي أن "أولوية ​الحكومة​ هي معالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية من أجل نقل البلد إلى الازدهار، وبهذا النطاق من الطبيعي أن يكون قطاع التكنولجيا أساساً في هذا العمل من أجل تحقيق التطور".

صوت لبنان

أكّد وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير،​ أنّه "لا صحة للتويت الذي صدر على حساب وهمي يحمل اسمه يدعي عزمه توقيف خدمة واتساب"، كما أكّد أن كلّ ما نُشر كذب بكذب، وهو لم يصبح وزيراً فعلياً، ولا يستطيع اتخاذ قرارات بعد، مشيراً إلى أنّه مع زيادة خدمات الاتصالات للمواطن وتخفيض الأسعار.

radio orient

أشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، وفخور بأول وزيرة داخلية في ​العالم العربي​، فخور بالمستقبل وفخور بلبنان".

اذاعة النور

أثنى النائب في كتلة "التنمية والتحرير" ​علي خريس،​ على الأجواء الإيجابيّة التي ظلّلت المرحلة الأخيرة من عمليّة تشكيل ​الحكومة​، لافتاً إلى أنّ مشكلة "تافهة" كانت لا تزال تعترض ​الولادة​، وتكمُن بما إذا كان الوزير الذي سيمثّل كتلة "​اللقاء التشاوري​"، سيحضر اجتماعات تكتّل "لبنان القوي" أم لا، علماً بأنّه وخلال العمل الحكومي سيسير في النهاية بأيّ قرار يتّخذه اللقاء الذي ينتمي إليه.

صوت المدى

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، على أنّ "الجميع لديه مصلحة بأن يضع يده بيد الآخر من أجل تحقيق الأهداف المنشودة "، آملا الاستمرار بهذا الحماس من أجل تحقيق البرنامج الاقتصادي الملحّ.