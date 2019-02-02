"الجمهورية" أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، خروجها من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ( آي ان اف) المبرمة مع موسكو أثناء الحرب الباردة عام 1987 من قبل الرئيس الأميركي رونالد ريغن، والزعيم السوفياتي ميخائيل غوربا تشيف ( وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن شركاء واشنطن في حلف الناتو يدعمون القرار بالانسحاب من المعاهدة، لأنهم يدركون الخطر النابع من انتهاك روسيا للمعاهدة والمخاطر المحدقة بخصوص انتشار الأسلحة بسبب تجاهل بنود الاتفاق.

"الجمهورية" دعا زعيم المعارضة الفنزويليه خوان غوايدو التظاهرة اليوم، من أجل مطالبة الرئيس نيكولاس مادورو، بانتخابات حرة. وكان غوايدو أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد وأبدى استعداده لإجراء مفاوضات شرط وضع رحيل مادورو على طاولة البحث.

"الجمهورية" وجّه مجلس الشيوخ ضربة قوية للرئيس الأميركي، وصوّت بغالبية كبيرة على تعديل ينتقد قرار دونالد، سحب القوات الأميركية من سوريا. وجاء التصويت بغالبية كبيرة من أعضاء مجلس الشيوخ ( 68 مقابل 23) وبالتالي ينبغي الآن طرح هذا التعديل على التصويت النهائي في الأيام المقبلة. وقال زعيم الغالبية الجمهورية مانيز، أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا وأففانستان لا يزال يشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة.

"الجمهورية" شنت قوات مكافحة الارهاب في تركيا أمس حملة لاعتقال 14 ضابطاً من القوات الجويّة بينهم 11 طياراً لاتهامهم بالارتباط بفتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب فاشلة.

"الجمهورية" أكّد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، عن جدّية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن الانسحاب من أفغانستان. وأوضح مجاهد أن الهدف الأول للحركة هو انسحاب القوات الأجنبية، وثانياً نريد تأسيس نظام إسلامي من خلال التفاوض مع الأطراف السياسية المختلفة.