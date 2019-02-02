"الشرق الأوسط" نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقولة أنه وردت فوضى شاملة في سوريا وأفغانستان وحروباً لا نهاية لها، وذات أنفاق غير محدود تجلب الموت، وخلال حملة الانتخابية قال بقوة أن هذه الحروب يجب أن تتوقف في نهاية الأمر. وأبدى ترامب، تصميماً على تدمير تنظيم داعش بصورة كاملة قريباً بنسبة 100 في المئة، مضيفاً أنه سيراقب التنظيم عن كثب وقال: حان الوقت لأن نبدأ العودة إلى الوطن وأن نتوخى الحكمة في إنفاق أموالنا، يتعين على بعض الأشخاص التحلى بالذكاء.

"الشرق الأوسط" قالت مصادر تركية، أن وفداً أمنياً تركياً وصل إلى العاصمة الروسية، لإجراء محادثات تتعلق بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

"الشرق الأوسط" طالبت الأمم المتحدة أمس، بالوصول إلى شرق سوريا لتقديم مساعدات إلى النازحين.

"الشرق الأوسط" أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن نحو 30 فلسطينياً أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات إندلعت أمس شرق قطاع غزة.

"الشرق الأوسط" واصلت قوات الجيش الوطني الليبي توغّلها في مناطق الجنوب، وذلك في إطار العمليّة العسكرية الموسعة، التي دشنها المسيّر خليفة حفتر لتحريرها من عصابات الإرهاب.

"الشرق الأوسط" يزور البابا فرنسيس غداً الإمارات العربية المتحدة، ووصف الزيارة الناطق باسم الفاتيكان اليساندرو جيزوتي، بأنها رحلة تاريخية، وأنه أول بابا يزور الجزيرة العربية، موضحاً أنها ستستمر يومين من الأحد 3 حتى الثلاثاء 5 شباط.