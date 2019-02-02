النهار/ سابين عويس

عرضت التحديات الكبيرة التي ستواجهها الحكومة ومنها: إصلاح قطاع الكهرباء ومكافحة الفساد، وتنفيذ الإصلاحات التي التزمها لبنان في مؤتمر "سيدر" بالإضافة لخفض مستويات الدين. ولفتت إلى كلام مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون تمويل الارهاب مارشال بلينفسلي وكشفه عن الولايات المتحدة ترامب أداء "حزب الله" في حال تسلم وزارة الصحة، مما يعني بأن لبنان موضوع تحت المجهر الدولي عموماً والأميركي خصوصاً.

الجمهورية/ شارل جبور

عدّد خمسة أسباب كانت وراء ولادة الحكومة في هذا التوقيت وتتمثّل بالتالي:

وصول الوزير جبران باسيل إلى اقتناع بأن عامل الوقت لم يعد يخدم سعيه في انتزاع الثلث المعطل.

تلويح الرئيس المكلف سعد الحريري بخطوات تصعيدية في حال لم تؤلّف الحكومة.

الواقع الاقتصادي الذي وصل إلى حافة الهاوية.

مؤتمر وارسو.

الخشية الدولية من انفراط لبنان في حال لم تؤلّف الحكومة، لأنه لا يريد أن تنفجر في وجهه أزمة اللاجئين.

اللواء/ بتوقيع نون

قال إنّ الحديث عن حسابات الربح والخسارة في التشكيلة الحكومية، لا يُسمن ولا يُغني من جوع، وبالتالي لا فائدة منه، بل هو مضيعة للوقت في مرحلة أحوج ما يكون فيها البلد إلى سرعة الإنجاز، للحدّ من الانهيارات التي تهدّد بسقوط السقف فوق رؤوس الجميع.

اللواء/ انطوان غطاس صعب

كشف أنه بعد جلسات الثقة بالحكومة الجديدة سيكون هناك جولة لرئيس الحكومة سعد الحريري إلى عدد من الدول العربية والدولية من أجل متابعة القضايا السياسية والاقتصادية، وخصوصًا زيارته إلى باريس وبروكسيل حيث هناك دعم أقرّ للبنان ويجب مواكبته ومتابعته مع الوزراء المختصين دون إغفال مسألة النازحين.

الشرق/ خليل الخوري

تساءل: هل كان منتَظَراً تأليف حكومة "مثالية"؟ وهل كان مَنْ سارع إلى انتقاد الحكومة فور إصدار مرسوم تشكيلها ينتظر نوعية حكومية "غير شكل" في ظل الواقع القائم وسط الأجواء المشحونة إقليمياً وداخلياً (ناهيك بالأجواء الدولية)؟ وفي دوّامة التجاذب (بل والتصارع) الذي يهيمن على الساحة اللبنانية! من السهل أن نلجأ إلى تحميل هذا الطرف أو ذاك الفريق أو ذلك الحزب المسؤولية إنْ في تأخير التأليف أو نوعية الحكومة… ولكن هذا لا يبدّل شيئاً في أننا أمام واقع بات تشكيل الحكومة "في حدّ ذاته" مدعاة للفرح وربّـما للابتهاج.

البناء/ د. وفيق ابراهيم

ذكر أن اتصالات فرنسية سعودية، وافق حزب الله على نتائجها أدت إلى إنتاج الحكومة اللبنانية. وقد حاول المشكّلون تجميلها بباقة من نساء وأطباء ووجوه شابة، لكنهم عجزوا عن إخفاء ملامح الاستنفار الطوائفي الكبير عن واجهتها الأمامية، وهو استنفار له وجهان متناقضان: الأول يستطيع بواسطته أن يمسك بكل مكامن التوتر في الإجماع السياسي اللبناني لأنه مسيطرٌ على كل تفاصيله بثلاثين وزيراً يُجسدون كل أنواع القراءات الدينية عند المذاهب والطوائف، والتكايا والزوايا. أما الوجه الآخر فإن هذا التمّكن الحكومي في ضبط كل أنواع اللبنانيين قابل للتفجير، في مراحل التوتر الإقليمي أو عند تسلمه إيعازات دولية من قرارات معادية للإرهاب أو استهداف للنظام المصرفي اللبناني.

الديار/ بولا مراد

قالت إذا كانت أغلب الأطراف متفقة في الحكومة الجديدة على اعتماد البيان الوزاري للحكومة السابقة، مع إدخال بعض التعديلات عليه، فإن ثمة أموراً طرأت تستدعي التعاطي معها بشكل مختلف، وفي رأي مصدر وزاري في الحكومة الجديدة، فإن هناك ملفات دقيقة تحتاج الى مقاربتها بتأنٍ، لافتاً الى أن البند المتعلّق بسلاح "حزب الله" شبه متوافق عليه، وفق ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، ولو بصيغة مختلفة تتحدث عن حقّ اللبنانيين في مقاومة أي اعتداءات يتعرض لها وطنهم، سواء من العدو الإسرائيلي أو التنظيمات الإرهابية، لكنّ البند المختص بالعلاقات اللبنانية - السورية لا يمكن تبنيه في البيان الوزاري الجديد، على قاعدة "النأي بالنفس" التي اعتمدت في المرحلة الماضية.

الديار/ محمود زيات

تناول الوضع عند الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، وقال ان المؤشرات تُظهر الحال التي وصلت اليها قيادة الاحتلال، باجهزتها السياسية والامنية والاستخبارية المُثقلة بهواجس اجتياز مقاتلي حزب الله خط الحدود والتوغل إلى داخل مستوطنات الجليل الفلسطيني المحتل، اذا دعت ظروف اي حرب مقبلة ما دفعهم الى رفع وتيرة العمل بتعزيز التحصينات الحدودية مع جنوب لبنان. وعكس المحللون والمراقبون الصهاينة هاجس استعداد حزب الله للدخول إلى الجليل، الذي يٌربِك العقل العسكري الصهيوني، والمحوا إلى تعاطي قيادة الاحتلال.