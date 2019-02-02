روسيا اليوم

الكرملين: بوتين يؤكد على ضرورة إيجاد حل دون تدخل خارجي في فنزويلا

أكد مجلس الأمن الروسي في اجتماع عقد يوم أمس، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، على ضرورة إيجاد حل في فنزويلا بعيداً عن أي تدخل خارجي، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف: جرى بحث الوضع في فنزويلا، مع التأكيد مرة أخرى على ضرورة إيجاد حل للأزمة السياسية الداخلية من دون أي تدخل خارجي. ووفقاً لبيسكوف، فقد جرت كذلك مناقشة مفصّلة لقضايا الاستقرار الإستراتيجي والأمن الدولي، في ضوء التحرك الأمريكي للخروج من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

روسيا اليوم

مجلس الدولة الفرنسي يجيز استخدام الرصاص المطاطي ضد السترات الصفراء

أكد مجلس الدولة الفرنسي، على أنه مازال بإمكان الشرطة استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين، رغم سقوط عشرات الجرحى خلال احتجاجات "السترات الصفراء". وأشار المجلس يوم أمس، إلى وقوع أفعال عنف وتخريب خلال الاحتجاجات، التي شهدتها فرنسا منذ منتصف نوفمبر الماضي، وقال إن خطر وقوع المزيد من أعمال العنف في الاحتجاجات المستقبلية، يعني أنه يجب أن يكون بمقدور قوات الأمن استخدام الرصاص المطاطي. وأضاف مجلس الدولة الفرنسي، أن رجال الأمن يجب أن يحترموا القواعد على نحو صارم، واستخدام الرصاص المطاطي فقط عند الضرورة، وألاّ يصوّبوه نحو رؤوس المحتجين، وكان عدد من الأفراد والنقابات العماّلية وكذلك الجماعات الحقوقية في فرنسا، طالبوا بحظر استخدام الأسلحة، ودعمهم جاك توبون، رئيس قسم المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان في فرنسا، إلا أن قرار القضاء الفرنسي جاء لصالح الشرطة ضد المتظاهرين وجماعات حقوق الإنسان.