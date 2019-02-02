الوكالة الوطنية للإعلام

بري أبرق للبابا مرحِّباً بزيارته للمنطقة العربية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى البابا فرنسيس مرحِّباً بزيارته للمنطقة العربية، التي يحتل لبنان جزءاً عزيزاً منها. وجاء في البرقية: "بحبور كبير تلقينا نبأ زيارتكم المباركة لمنطقتنا العربية المضطربة، آملين أن يحل السلام والحوار والعدالة التي تحملون في أرجائها. باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني، يسرني أن أرحب بكم وبزيارتكم للمنطقة التي يحتل لبنان وشعبه جزءاً عزيزاً منها، راغبين أن يكون لنا ولوطننا، مكانة في القادم من برامج زياراتكم وأسفاركم، ليقترن مع إهتمامكم ورعايتكم الدائمة وصلواتكم التي تخصّون بها لبنان".

وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: لا نريد أن يتحول البحر الأسود لبحرٍ من التوترات

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن أنقرة لا تريد أن يتحوّل البحر الأسود إلى بحرٍ من التوترات، بل نريده بحراً للاستقرار والسلام. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني بافلو كليمكين، عقب الاجتماع السابع لمجموعة التخطيط الإستراتيجي المشترك بين أنقرة وكييف، في مدينة أوديسا الأوكرانية. وشدد الوزير التركي إيلاء بلاده أهمية كبيرة لأمن البحر الأسود، قائلاً: نحن عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وندعم قراراته ونقدم إسهامات فيها.

وكالة فرنس برس

فرنسا تُعدّ مشروع قرار أممي لمواجهة تمويل الإرهاب

أعلن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن باريس تُعدّ مشروع قرار ستعرضه على مجلس الأمن، يعزز الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات الناجمة عن تمويل الإرهاب. وسيحدّد مشروع القرار، الذي يُتوقع أن يشكل محور رئاسة فرنسا للمجلس في آذار نهجاً واسعاً، لمنع حصول المجموعات الإرهابية على تمويل دولي. وقال السفير الفرنسي فرنسوا ديلاتر، أمام اجتماع للأمم المتحدة إن "على رد المجتمع الدولي أن يتطوّر ليتناسب بشكل أفضل مع التهديدات" التي يشكلها تمويل الإرهاب. ولم يقدم ديلاتر، أي تفاصيل بشأن القرار المقترح، لكن دبلوماسيين قالوا إنه قد يجبر جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على فرض إجراءات أمنية تمنع التعاملات المالية المجهولة، واستخدام وسائل جديدة لإيصال التمويل إلى المجموعات الإرهابية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: موسكو تحتفظ بحق الرّد في حال تم فسخ معاهدة الصواريخ نهائياً

قالت زاخاروفا خلال برنامج "60 دقيقة" على قناة "روسيا 1": "في حال قيام الجانب الأمريكي، الإدارة الأمريكية، باعتماد رأي بشأن معاهدة الحدّ من الصواريخ المتوسطة والقصيرة، تحتفظ موسكو بحق الرّد، كما أكدت المتحدثة أنّ موسكو مستعدة لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة بشأن المعاهدة، وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إلى أن واشنطن: "لم تقدم حتى الآن أية أدلة على الانتهاك الذي حدث سوى التغريدات الإلكترونية. وكان قد تم توقيع معاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، يوم 8 كانون الأول عام 1987. وبموجب هذه المعاهدة التزم الطرفان بالقضاء على الصواريخ التي يبلغ مداها من 500 كم إلى 5500 كم، بالإضافة إلى القاذفات والمنشآت والمعدّات الإضافية الخاصة بها.