الشرق الأوسط

28/1/2019

ذكاء صناعي يكشف بؤر السرطان خلال 20 ثانية فقط

قام علماء روس من جامعة البوليتكنيك، بالتعاون مع أطباء مركز بطرسبورغ العملي التخصصي لعلاج الأورام السرطانية، بتطوير نظام ذكي يمكنه تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين خلال 20 ثانية فقط. وأعلنت جامعة البوليتكنيك في بطرسبورغ عن الابتكار الجدي في بيان على موقعها الرسمي، قالت فيه إن "برنامج الذكاء الاصطناعي الذي تم تصميمه لهذا الغرض يمكن تثبيته على أي جهاز كومبيوتر، ويقوم خلال 20 ثانية بتحليل التصوير المقطعي (التصوير الطبقي) للمريض، ويعطي بعد ذلك نتيجة دقيقة حول الحالة المرضية". وقالت الجامعة إن اختبارات "مغلقة" على الابتكار الجديد جرت نهاية عام 2018، حيث تم أخذ تصوير مقطعي لــ60 مريضاً، وكانت النتائج إيجابية، إذ تمكن البرنامج الجديد من تحديد بؤر الورم السرطاني في الرئتين، حتى البؤر الصغيرة جداً (2 مم).

28/1/2019

مرض ألزهايمر قد يكون مصدره الفم

اكتشف العلماء لأول مرة أن البكتيريا المسببة لنزيف اللثة يمكن أن تنتقل من الفم إلى الدماغ. ووجد العلماء أن البكتيريا المسببة لأمراض اللثة في أدمغة 51 مشاركاً من أصل 53 يعانون من مرض ألزهايمر. وكانت الدراسة قد وجدت أن بكتيريا "Porphyromonas gingivalis"، وهي السبب الرئيسي لمرض اللثة، قادرة على الوصول إلى أدمغة الفئران بعد ستة أسابيع فقط من الإصابة بها. ويعتقد العلماء الآن أن البكتيريا يمكن أن تسبب مرض ألزهايمر لدى البشر، بعد أن عثروا على الإنزيمات السامة التي تنتجها في الدماغ والسائل الشوكي ولعاب القوارض التي تم تشخيصها بالمرض. وكان يشتبه في أن بكتيريا الفم يمكن أن تنتقل عبر مجرى الدم، مخترقة الخلايا التي يفترض أن تحمي الدماغ وتنتشر خلاله على مدى عدة سنوات.

الشرق

29/1/2019

جينات سحرية قد تمكّن الإنسان من تجديد نفسه

يمكن للحمض النووي "السحري" لحيوان "salamander" أن يسمح للإنسان بإعادة إنماء أجزاء جسمه بالكامل. وتعرف المخلوقات بأنّها "سادة التجدد"، حيث تعيد إنماء أطرافها الخلفية المفقودة نتيجة هجوم الحيوانات المفترسة، في معجزة طبية يحاول الباحثون استغلالها لصالح البشر. وقال معّد الدراسة البروفسور راندال فوس، العالم في مركز الأبحاث البريطاني للنخاع الشوكي وإصابات الدماغ، "من الصعب العثور على جزء من الجسم لا يمكن لهذه الكائنات تجديده: الأطراف والذيل والنخاع الشوكي والعين، كما ثبت أن نصف أدمغتها تتجدد أيضاً. وعلى الرغم من أن البشر يتشاركون في العديد من الجينات مع "axolotl"، فإن جينوم "salamander" أكبر بعشرة أضعاف، ما يجعل التحليلات الجينية عملية معقّدة بشكل لا يصدّق. ولكن العلماء استخدموا الآن تقنية تسمّى ربط الموصلات لوضع "axolotl" في الترتيب الصحيح بسرعة وكفاءة، ليكون أول جينوم بهذا الحجم يتم تجميعه حتى الآن.

30/1/2019

باحثون يحولون إشارات المخ إلى لغة منطوقة

يبدو أن العلماء يقتربون من ترجمة الأفكار إلى لغة، وقال فريق من الباحثين إنهم نجحوا في تحويل إشارات المخ إلى لغة منطوقة. حسب نيما ميسجاراني، المشرف على الباحثين الذين أعدوا الدراسة من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك. ومزج الباحثون نظاماً لإنتاج اللغة "مشفر صوت" مع شبكة صناعية وعصبية عميقة، وذلك للتمكن من نقل إشارات المخ إلى لغة منطوقة. في البداية، قام الباحثون بتدريب نظام إنتاج اللغة "وهي التقنية نفسها التي يعتمد عليها جهازا "أمازون أيكو" و"آبل سيري"، للإجابة الشفهية عن أسئلتنا، حسبما أوضح ميسجاراني. غير أن بيانات التدرب لم تكن في هذه الحالة لغة منطوقة، بل إشارات مخية للمريض كرد فعل على اللغة المنطوقة. ثم استخدم الباحثون شبكة واسعة من الخلايا العصبية الصناعية لتحليل صوت نظام إنتاج اللغة ومعالجته. نتج من ذلك صوت له وقع صوت الروبوت "الإنسان الآلي"، ينطق الأرقام من صفر إلى تسعة. ثم أسمع الباحثون النتائج التي حصلوا عليها من إشارات المخ لدى خمسة من المرضى المصابين بالصرع، لتسعة متطوعين، فكانت النتيجة أنهم لم يتعرفوا فقط على الكلمات المنطوقة أثناء 75 في المائة من وقت التسجيل، بل تعرفوا أيضاً بنسبة 80 في المائة على ما إذا كان صاحب الصوت رجلاً أم امرأة.

31/1/2019

الخلايا الجذعية قد تكون مفتاح القضاء على العمى

يمكن أن تقدم زراعة الخلايا الجذعية الأمل في علاج العمى، بعدما أظهرت التجربة قدرة هذا الإجراء على تحسين رؤية المرضى، الذين يعانون من ضعف شديد في الرؤية خلال 18 شهر فقط. وأظهرت الدراسة التي شملت 16 مريضاً يعانون من نقص الخلايا الجذعية الظهارية بالقرنية "deficiency limbal stem cell"، أن زرع الخلايا الجذعية من قرنيات المتبرعين المتوفين، ساعد على تحسين رؤية المرضى. وحلّل الباحثون بيانات 13 من المرضى الذين يعانون من نقص الخلايا الجذعية الظهارية بالقرنية وفي الأشخاص الأصحاء، فإن الخلايا التي تبطن سطح القرنية، الطبقة الخارجية للعين، تتجدد باستمرار. وفي المقابل، لا يمكن لمرضى نقص الخلايا الجذعية الظهارية بالقرنية تجديد هذه الخلايا، ما يؤدي إلى الألم وتراجع الرؤية بشدة، والتي يمكن أن تصل حتى العمى.

31/1/2019

ليزر يحول ألياف الكربون إلى ألماس

تمكن علماء من جامعة نورث كارولينا الأميركية من ابتكار تكنولوجيا، تحوّل الألياف الكربونية وأنابيب النانو إلى ألماس، في ظروف درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي. ولا تدوم نبضة الليزر أكثر من 0.1 ميكروثانية، وخلال هذه الفترة القصيرة، ترتفع درجة حرارة المادة إلى 3700 درجة مئوية، في حين يبقى الهواء المحيط بارداً. ولا يتبخر الكربون في هذه الحرارة العالية لأنه يكون في وعاء من الياقوت أو الزجاج أو بوليمر خاص لتبريده بفعالية.