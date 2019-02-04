لبنان الحر

اعتبر رئيس لجنة الإدارة والعدل نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​جورج عدوان​ أن "الوقت حان لمعالجة جدية وشاملة لوضع ​مطار بيروت الدولي​، مشيراً إلى أن "الأمر يقتضي مرسوم ينظم العلاقة بين مختلف الوزارات، وبالتالي الأجهزة ويحدد المسؤوليات".

صوت لبنان

لفت النائب ​سليم الصايغ​ إلى أن "الدستور يفسروه على ذوقهم، ومن يفسر الدستور هو من لديه القوة، والقوي في ​لبنان​ هو "حزب الله"، مشيراً إلى "أنهم عقموا المبدأ الديمقراطي الذي يقوم على أكثرية وأقلية وقالوا إن الجميع يريد التوافق وبالتالي أي قرار لا يعجب أحد الوزراء قادر أن يعطل الحكومة​".

radio orient

رحب النائب السابق طلال المرعبي أمام زواره من فاعليات وهيئات عكارية، في دارته في عكار، بالحكومة الجديدة، مهنئاً رئيسها سعد الحريري على "حكمته وصبره الطويل".

اذاعة النور

اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في "​حزب الله​" السيد ​هاشم صفي الدين​ أن "تشكيل هذه ​الحكومة​ يحملها مسؤولية كبيرة، إنجازات وأولويات اقتصادية واجتماعية، عبر عنها الجميع، أما العبرة ففي التطبيق".

صوت المدى

أوضح عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ أنه "من أسباب عدم توزيره غياب البديل في ​لجنة المال​ حيث كانت تجربتي قاسية على المستوى الشخصي وناجحة على المستوى العام وكل من يتحدّث عن ​مكافحة الفساد​ اليوم لم يصل إلى 10% مما قلناه في اللجنة وفخور بأننا بدأنا بشطف الدرج من فوق".