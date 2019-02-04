النهار/ رضوان عقيل

رأى أن البلاد ستكون تحت المجهر ومحل متابعة جدية عبر السفارات في بيروت، مشيراً إلى أن سفارة أجنبية في بيروت أبدت انزعاجها من الأداء السياسي في لبنان وكيفية تقاتل الأفرقاء في ما بينهم بطريقة يؤذون فيها أنفسهم وكل البلد، في حين أن العدد الأكبر من الكفاءات الشبابية تهاجر، وأن العشرات من التقارير التي تتناقلها البعثات الدبلوماسية لا تبشر بالخير.

الأخبار/ يحيى دبوق

تناول التعليقات الإسرائيلية على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وقال إنها لم تخرج كثيراً عن التوقعات، على رغم زيادة جرعات التحريض المتبعة ضد الساحة اللبنانية، وتحديداً ما يرتبط بوزارة الصحة، والتحذير من أن يُحدث حزب الله فرقاً مؤثراً فيها. وتدرك تل أبيب أن التحذير من إشراك حزب الله في الحكومة لن يعني بعد أن تشكلت، إمكان العودة إلى الوراء.

البناء/ ناصر قنديل

دعا إلى العودة إلى الأصول التي بدونها يصعب تحديد معايير للحكم لأي حكومة. فالحكومة عموماً هي السلطة السياسية العليا في البلاد، ومهمتها الرئيسية احترام مواد الدستور في إدارة الشأن العام للبنانيين، وقال: الحكومة الجديدة هي حكومة العهد الأولى والأخيرة علمياً، طالما ستستمر حتى الانتخابات النيابية المقبلة قبيل نهاية عهد الرئيس ميشال عون بشهور ستكون شهوراً انتخابية رئاسية بامتياز، فهل المطلوب التعامل مع الحكومة كحكومة تصريف أعمال أم كحكومة مسؤولة وفقاً لنصوص الدستور؟

الجمهورية/ نبيل هيثم

وصف شهر كانون الثاني في لبنان بأنه كان شهراً أميركياً بامتياز، مشيراً إلى أن الحضور الأميركي المكثف إلى لبنان رسم علامات استفهام عن سر هذه الاندفاعة الأميركية تجاه لبنان في هذا التوقيت بالذات. واعتبر أن زيارات المسؤولين الأميركيين إلى لبنان تندرج في سياق خريطة تحاول واشنطن أن ترسمها للمنطقة.

الديار/ عيسى أبو عيسى

اعتبر أن تشكيل الحكومة في هذه الظروف إنجاز ضروري ومطلوب لأسباب متعددة، ليس أقلها مواجهة التحديات ومواكبة التطورات السياسية والإقليمية والاقتصادية والمالية، يضاف إليها هموم ومشكلة النازحين السوريين، وهذه الأمور مجتمعة لها انعكاسات مباشرة على مجمل الأوضاع في لبنان نظراً لما للتعطيل من أسباب جوهرية ممهدة لانهيار البلاد.

الديار / هيام عيد

نقلت عن أوساط ديبلوماسية غربية في بيروت، أن ما من فريق سياسي في الحكومة الجديدة يمتلك القرار الرئيسي أو يستطيع ادعاء امتلاكه، وهو قرار تعطيل مجلس الوزراء في المرحلة المقبلة. وعلى الرغم من أن الأوساط وجدت أن الوجوه الجديدة تسمح بالتطلّع إلى إنتاج واعد، خصوصاً على صعيد الإصلاحات المطلوبة لاستيعاب الأزمة الاقتصادية المتنامية، فإن الأصداء الخارجية التي سُجّلت في الأيام القليلة الماضية، قد طغى عليها الطابع الإيجابي، بصرف النظر عن بعض التصريحات الأميركية الأخيرة.

الشرق / عوني الكعكي

تناول زيارة قداسة البابا فرنسيس الأوّل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ووصفها بالزيارة التاريخية، وقال إن الشيخ محمد يقيم اليوم حدثاً هو أيضاً تاريخي، تلتقي فيه الحضارات والأديان على ما يتجاوز اللقاء والتعاون ليبلغ حدّ التسامح، ويأتي هذا الحدث متزامناً مع إعلان الڤاتيكان سنة 2019 "سنة للتسامح"، وهي مصادفة زمنية جميلة سيسجلها التاريخ بأحرف من نور.

الشرق / يحيى جابر

قال إن بداية مسيرة "حكومة الوحدة الوطنية" تدعو إلى التفاؤل خصوصاً وأن البيان الوزاري الموعود إنجازه خلال أسبوع، سيكون "خريطة عمل" هذه الحكومة على مدى سنوات، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والخدماتية والبيئية والصحية، وغير ذلك، وعلى نحو غير مسبوق من التكافل والتضامن، وذلك على رغم قناعات عديدين بأن البيان لم يكن مرة قيد التنفيذ سوى في الشكل كضرورة لنيل الثقة.. ويبقى حبراً على ورق..