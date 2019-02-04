The Washington Post

بوتين يعلّق المعاهدة النووية بعد الولايات المتحدة ويعد بإنتاج المزيد من الأسلحة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم السبت إن بلاده ستتبع الولايات المتحدة في تعليق مشاركتها في معاهدة تحظر انتشار الأسلحة النووية متوسطة المدى في أحدث خطوة نحو زوال اتفاق شكّل ركيزة لضبط انتشار السلاح عالمياً منذ انتهاء مرحلة الحرب الباردة. وأمر بوتين جيشه البدء بتطوير صواريخ أرضية يمكن أن تحمل الرؤوس الحربية النووية ويتخطى مداها المدى الذي تحظره المعاهدة بما في ذلك صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت. كما وجّه بوتين دبلوماسييه للتوقف عن المشاركة في محادثات الحد من التسلّح مع الغرب، مدعياً أن واشنطن لم تتفاوض بحسن نية. وجاء تحرك بوتين بعد يوم من إعلان إدارة ترامب انسحابها من الاتفاق وأكد مخاوف المحلّلين من أن سباق التسلح الذي كان خفياً بين روسيا والولايات المتحدة أوشك أن يزداد حدّة. وقال بوتين في لقاء تلفزيوني مع وزيري الدفاع والخارجية "سيكون ردنا متماثلاً بعد أن أعلن شركاؤنا الأميركيون أنهم سيعلّقون مشاركتهم في المعاهدة وسنعلّق التزامنا بالمعاهدة بدورنا. هم قالوا إنهم سيبدأون البحث والتطوير، ونحن سنحذو حذوهم".

The Washington Post

إدارة ترامب تزيد الضغوط فيما يحاول الاتحاد الأوروبي تجنب العقوبات المفروضة على إيران

تواجه الشركات الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية مع إيران خطراً وجودياً يهددها بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث يتم فصل خطوط هواتف هذه الشركات من دون إنذار، حتى إن إصلاح المصاعد يمكن أن يشكّل محنة، مع إلغاء عقود الخدمات. كل هذه المشكلات مردّها إلى أن حملة إدارة ترامب غير العادية لا تهدف فقط إلى وضع حد للعلاقات التجارية بين الشركات الأميركية وإيران، بل تأتي أيضاً لتخريب العلاقات التجارية الأوروبية مع الجمهورية الإسلامية. وقد سعت الحكومات الأوروبية إلى إبقاء الاتفاق النووي الموقع مع إيران على المسار الصحيح رغم إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه. وكشفت أوروبا الأسبوع الماضي عن أهم خطواتها حتى الآن، مع إنشاء نظام تجاري يمكن استخدامه للسماح للشركات الأوروبية بتجنّب القيود الأميركية. إلا أن الجهود الأوروبية لا تزال معتدلة مقارنة مع الضغوطات الأميركية المتزايدة على الشركات الأوروبية ونقابات الصناعة، والمسؤولين الحكوميين الأوروبيين والمحللين وممثلي الشركات التي تم استهدافها. وقال مايكل توكوس، السكرتير العام لغرفة التجارة الألمانية الإيرانية: "هناك المزيد من الحماسة من جهة أصدقائنا الأميركيين لخلق المشكلات". ويقول توكوس إن تلك المشكلات تنبع من الضغوط المباشرة التي يمارسها المسؤولون الأميركيون على الشركات الأوروبية، فضلاً عن التأثيرات المتتالية للضغوط، في الوقت الذي تنتشر فيه الروايات حول ما يمكن أن يفعله الأميركيون لإجبار الشركات على إعادة التفكير في خططها.

روسيا اليوم

كندا تعلن تأييدها التام لغوايدو

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تأييد بلاده الكامل لرئيس برلمان فنزويلا المعارض خوان غوايدو. وقال ترودو في اتصال هاتفي مع غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، إنه معجب بشجاعته وأعلن دعمه التام له. وجاء في بيان صدر عن الحكومة الكندية: "شدد الزعيمان على أهمية إرسال المجتمع الدولي، إشارة واضحة في ما يتعلق بعدم شرعية نظام مادورو، وضرورة احترام دستور فنزويلا". وأضاف البيان، أن جاستن ترودو وخوان غوايدو، أشارا إلى أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة في فنزويلا. وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن "مجموعة ليما"، التي ستجتمع في أوتاوا اليوم الاثنين، ستنظر في إمكانية الدعم الإضافي الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي لشعب فنزويلا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية العاجلة. ونصّب غوايدو نفسه في الـ23 من يناير الماضي رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وحصل على اعتراف الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس وبنما وباراغواي وبيرو وجورجيا والمغرب، فيما تتمسّك روسيا والصين ودول أخرى بشرعية مادورو رئيساً وحيداً لفنزويلا.