الوكالة الوطنية للإعلام

البابا فرنسيس متوجهاً إلى الإمارات: أذهب إلى هذا البلد كأخ كي نكتب معاً صفحة حوار

غرّد قداسة البابا فرنسيس على حسابه على تويتر فقال: "أنا في توجهي إلى الإمارات العربية المتحدة، أذهب إلى هذا البلد كأخ، كي نكتب معاً صفحة حوار وللسير معاً على دروب السلام. صلوا من أجلي!".

وكالة الأناضول

تعزيزات من القوات الخاصة التركية تصل حدود سوريا

وصلت إلى ولاية هطاي التركية تعزيزات من القوات الخاصة (كوماندوز)، بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. وقال مراسل الأناضول إن وحدات من القوات الخاصة وصلت الأحد إلى هطاي المتاخمة للحدود السورية، قادمة من مناطق مختلفة داخل تركيا. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات الخاصة جرى إرسالها إلى هطاي، لتوزيعها على الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، وسط ترقب لإطلاق عملية عسكرية ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

وكالة فرنس برس

ماي "مصممة" على تنفيذ بريكست في الوقت المحدد

أكّدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "تصميمها" على تنفيذ بريكست في الوقت المحدّد في 29 آذار، والحصول على تنازلات من بروكسل حول اتفاق الخروج، رغم رفض الأوروبيين القاطع إعادة التفاوض. وفي مقال نشر الأحد في صحيفة "صنداي تلغراف"، كتبت المسؤولة المحافظة إنها "مصممة على تنفيذ بريكست، وعلى تنفيذه في وقته". واستبعدت ماي إرجاء بريكست مثلما اقترح العديد من المسؤولين في الأيام الأخيرة، بينهم وزير الخارجية جيريمي هانت، بهدف إفساح المجال أمام التوصل إلى اتفاق.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تطالب أوروبا بإعادة مبلغ 133 مليون يورو

قال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إن موسكو ستثير قضية إعادة الاشتراكات الروسية التي دفعتها إلى مجلس أوروبا، خلال السنوات التي لم تشارك فيها روسيا في جلسة الجمعية البرلمانية. وأشار فولودين، إذا جاء الحديث عن العلاقات، فاستناداً إلى حقيقة أنه لم تتح لنا الفرصة في المشاركة (في جلسة الجمعية لسنوات)، نظراً إلى أنه لم يكن ذنبنا، فالجمعية قررت ذلك بنفسها، نطالب الجمعية البرلمانية بإعادة الأموال لروسيا. وشدد فولودين، على أن كمية المال المدفوع يساوي عشرة مليارات روبل (133 مليون يورو تقريباً)، وهذا مبلغ كبير بالفعل، لذلك من الواضح أن البلد في حاجة إليه، لحل المسائل التي تقف أمام المواطنين.