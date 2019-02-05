الجزيرة - السعودية

التنمية الزراعية: 3 مليارات ريال لتمويل مشاريع في الاستزراع المائي والبيوت المحمية

أكَّد مدير فرع صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الرياض المهندس سعد الحماد، أن الصندوق دعم مشاريع التسويق الزراعي بأكثر من 206 قروض، بقيمة إجمالية تجاوزت الـ1.5 مليار ريال، كما اعتمد الصندوق قروضاً بأكثر من 28 مليون ريال لعدد من الأنشطة الرئيسة في مجال التسويق الزراعي. كما يعمل الصندوق الآن على برنامج خاص بدعم المسوقين الصغار، وذلك من منطلق حرصه على استيعاب منتجات المشاريع الصغيرة، وإتاحة فرص لتوظيف الشباب.

الاتحاد - الإمارات

أميركا تطلب من الدول استعادة مواطنيها من سوريا ومحاكمتهم

دعت الولايات المتحدة الدول، إلى استعادة مواطنيها الذين التحقوا بتنظيم "داعش" الإرهابي، من سوريا ومحاكمتهم، في قضية تعتبر حساسة بالنسبة لحلفاء واشنطن وبينهم فرنسا في ظل قرار واشنطن سحب قواتها من هذا البلد المضطرب. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية روبرت بالادينو في بيان إن "الولايات المتحدة تدعو الدول الأخرى إلى استعادة ومحاكمة مواطنيها" الذي تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية بقيادة الأكراد.

القدس - فلسطين

الإغاثة الزراعية تطلق حملة لزراعة أشتال الزيتون في نابلس

أطلقت الإغاثة الزراعية حملاتها لزراعة أشتال الزيتون لهذا الموسم 2019 في بلدة بيت أمرين شمال غرب نابلس، بمشاركة عشرات المتطوعين المحليين والأجانب وطاقم "أصداء" الإعلامي. وقال مدير فرع نابلس بالإغاثة الزراعية ضرار أبو عمر أنه سيتم هذا العام تنفيذ خمس حملات لزراعة الزيتون في بيت أمرين وروجيب وبورين قريوت وعصيرة الشمالية، وستتواصل هذه الحملات على مدار الشهرين القادمين لتتوج بحملة بالتزامن مع يوم الأرض.

الوطن السورية - سوريا

الجيش يفشل هجوماً لـ"داعش" شرقاً ويتصدى لمحاولات التصعيد شمالاً

أحبط الجيش العربي السوري، هجوماً شنه تنظيم داعش الإرهابي على مناطق سيطرته في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، شرق الفرات. وقامت مجموعات إرهابية من "داعش" بشن الهجوم من محور بلدة الباغوز على نقاط عسكرية في المنطقة، حيث تعاملت معها وحدات الجيش وأوقعت أغلبية أفرادها بين قتيل ومصاب، بحسب وكالة "سانا".