الأخبار/ نقولا ناصيف

قال إن الحكومة الثانية للعهد ترسل، قبل أن ينقضي أسبوع على تأليفها، إشارات صريحة إلى أنها الحكومة الأولى. بعض تلك الإشارات، تأكيدها أن التسوية الرئاسية المبرمة عام 2016 ليست مستمرة النفاذ فحسب، بل انتقلت إلى مرحلتها الثانية بعدما تخلّصت - أو تكاد - من بعض أثقال المرحلة الأولى.

البناء/ معن حمية

قال إن الحكومة الجديدة لا تستطيع أن تنجح في عملها، إذا لم تنحُ باتجاه قرارات تصبّ في مصلحة لبنان. والقرارات هنا لا تكون استنسابية ومجتزأة، لأنّ كلّ الملفات متداخلة ببعضها البعض، فمعالجة الوضع الاقتصادي، لا تكون بالقروض التي توفرها المؤتمرات الدولية، بل تتطلب تأمين طرق التصدير، لتصريف الإنتاج بأقلّ كلفة ممكنة، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية. وكذلك، ملف النازحين السوريين، فالمسؤولون في لبنان يتحدّثون عن أعباء اقتصادية يتحمّلها لبنان من جراء النزوح، وهذا يتطلب أيضاً تواصلاً وتنسيقاً بين الحكومتين.

الجمهورية/ طوني عيسى

كشف عن أن الحكومة الجديدة ستفتح باباً أساسياً على دمشق، هو باب النازحين السوريين وستقوم بعد إنجاز بيانها الوزاري بإطلاق ورشة اتصال مباشر ومكثف مع العاصمة السورية عنوانها ملف النازحين. وقال: في ظل الانقسامات اللبنانية المعروفة سيكون منطقياً التفكير في مستقبل العلاقة بين بيروت ودمشق، أين تبدأ وأين تنتهى، وفي الوقت الضائع قد يقوم الرئيس بشار الأسد بالمساومة واستثمار ملف النازحين لكي يستعيد أوراقاً لبنانية مفقودة.

الجمهورية/ عماد مرمل

وصف الحكومة الجديدة بأنها أقرب إلى حكومة الأمر الواقع منها إلى مفهوم الوحدة الوطنية، وأن أكثر من طرف انضم إلى صفوفها على مضض أو من دون اقتناع كاف، لكنه فضل أن يكون في داخلها على أن يبقى خارجها سعياَ إلى حصر الخسائر. ورأى أن الحكومة حكومة تصفية الحسابات لإصفاء النيات، متوقعاً أن تظهر المتاريس السياسية على طاولة مجلس الوزراء بعدما قرر الزعيم وليد جنبلاط أن يقود هجوماً صاعقاً على التركيبة الوزارية وبصوت مرتفع.

الديار/ عيسى بو عيسى

تحدث عن انعكاسات زيارة البابا فرنسيس إلى الإمارات على لبنان، ونقل عن أحد الأساقفة قوله: إن لبنان هو المعني الأول بمثل هذه اللقاءات وهو البلد الوحيد في العالم الذي تتعايش فيه أكثر من 18 طائفة من أولى واجباتها بعد هذا المؤتمر، تثبيت سبل العيش الواحد والابتعاد عن التمترس وراء الطوائف لتحقيق مكاسب سياسية آنية، ليشير إلى أن التعويل الأكثر استفادة في لبنان من وراء زيارة البابا على تربية الأجيال الشابة بعيداً عن التعصب لأن الحروب أنهكت النفوس وباتت الأخلاق سمة سيئة لدى البعض، فيما هي الأساس لمستقبل الأوطان وديمومتها في ظل وجود من يدعو إلى الكراهية والتكفير.

الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصدر قانوني مطلّع على البيانات الوزارية السابقة وطرق كتابتها، قوله إن ثمة معلومات تؤكد أن البيان الوزاري سيكون مقتضباً، تفادياً للاشتباك السياسي بين الأفرقاء المنقسمين داخل مجلس الوزراء، بما معناه أن اعتماد مبدأ المختصر المفيد سيؤدي دوره على الساحة الوزارية، لأن المرحلة تتطلب ضرورة التوافق وتنظيم الاختلاف بحسب السياسة المتبعة، أي إبعاد كل ما من شأنه توتير الأجواء، وسط التشديد على موافقة الجميع على تضمين البيان ما يرضي الجميع، وتفادي الحديث عن المسائل الشائكة.

اللواء/ معروف الداعوق

تناول توتر العلاقات بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وقال إنها ليست المرة الأولى، بل إنها تأتي في سياق متسلسل من التباينات التي سادت العلاقات بين الزعيمين طوال المرحلة التي أعقبت اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005، وتخللها فترات من الصعود والهبوط في هذه العلاقات والتهدئة الظرفية التي لا تلبث أن تعيد التوتر من جديد. واعتبر أن "العناوين التي يتلطى وراءها جنبلاط لانتقاد الحريري أو التهجم عليه ليست هي المقصودة وإنما تخفي وراءها أموراً ومسائل أخرى يسعى إليها للحصول على مبتغاه".

الشرق / خليل الخوري

تساءل: على أي أساس أو قاعدة أو مبرّر يمكن توجيه الانتقادات الى الحكومة؟ وقال: نحن فعلاً لسنا مغرومين بهذه التشكيلة، إلاّ أننا رحّبنا بها لمجرّد تشكيلها في وقت كادت الأزمة الناجمة عن عدم التأليف أن تأكل الأخضر واليابس من مقوّمات هذا البلد. يكفينا حرد ويكفينا حقد. وتكفينا سلبية طغت على الأقوال والأفعال طويلاً. ودعوا هذا الشعب يتنفّس دعوه يعرب عن ارتياحه. دعوه يأمل… لماذا تريدون أن تضعوه في هذه الأجواء القاتمة الضاغطة؟!