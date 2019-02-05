The Washington Post

منظمة "فريدوم هاوس" الحقوقية تخفض ترتيب الولايات المتحدة على مؤشر الحرية وتوجّه اللوم لترامب

كشف تقرير صدر عن منظمة "فريدوم هاوس" بأن الحريات الديمقراطية تتعرّض لهجمات في الولايات المتحدة نتيجة لتصرّفات الرئيس ترامب، ما يهدد بتسريع عملية تراجع الحريات الديمقراطية حول العالم. وفي مقال موقّع ضمن التقرير المذكور، اتهم رئيس المنظمة "مايكل أبراموفيتش الرئيس ترامب بتقويض أركان الحرية، بما في ذلك مبدأ فصل السلطات، والصحافة الحرّة، والقضاء المستقل والمحايد، وشرعية الانتخابات. واعترف أبراموفيتش بأن الحريات الأميركية قد تآكلت في ظل الإدارات السابقة وأردف قائلاً، إنه بات من الواضح أن ترامب يمارس نفوذاً على السياسة الأميركية وهو نفوذ يقوّض قيمنا الأساسية ويمتحن استقرار نظامنا الدستوري وهذه ممارسات غير مسبوقة بالنسبة إلى الرؤساء الأميركيين. ويأتي هذا التقرير بعد شهر من إعلان منظمة الشفافية الدولية عبر مؤشرها السنوي حول مفاهيم الفساد، بأن التهديدات التي تطال النظام الأميركي جعلت الولايات المتحدة تتراجع لتصبح خارج قائمة الدول العشرين الأولى الأقل فساداً.



The New York Times

سياسيون أفغان وآخرون تابعون لحركة "طالبان" سيلتقون في موسكو بالرغم من غضب الحكومة الأفغانية

من المتوقع أن يجتمع كبار السياسيين الأفغان ومن بينهم الرئيس السابق حامد قرضاي مع ممثلي حركة "طالبان" في موسكو الثلاثاء، بعد أسابيع من إعلان المتمردين والدبلوماسيين الأميركيين عن تحقيق تقدم باتجاه الخروج من حالة الحرب الطويلة.

إلا أن اللقاءات التي ستستمر لمدة يومين لتشكّل أهم اتصال بين المتمردين والسياسيين الأفغان منذ سنوات، قد ووجهت بانتقادات قوية من حكومة الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غاني، الذي يرى بأن هذه المبادرات تقوّض الدولة الأفغانية الهشة في وقت تبدو فيه طالبان مستعدة للقاء أي شخص باستثناء سياسيين من حكومته.

هذه المحادثات التي يقول السيد كرزاي والسياسيون الآخرون إنه يمكن أن تبني الثقة وتكشف كيف تتصوّر حركة "طالبان" دورها السياسي المستقبلي، تأتي في وقت دقيق وحرج. ويبدو الرئيس غاني في وضع غير مريح حالياً، إذ أنه على خلاف مع داعميه الأميركيين إذ يعتبر أنهم يخطون خطوات سريعة جداً بهدف التوصّل إلى اتفاق مع "طالبان"، كما يختلف الرئيس الأفغاني في وجهات النظر مع آخرين من النخب السياسية في البلاد ممن يؤديون الجهد الذي تقوده الولايات المتحدة..

روسيا اليوم

فرنسا.. السجن 6 أشهر لأحد زعماء "السترات الصفراء"

قضت محكمة فرنسية بالسجن لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ بحق أحد زعماء حراك "السترات الصفراء" في مدينة مارسيليا، بعد إدانته بإهانة عناصر الأمن والتحريض على العنف خلال الاحتجاجات. وذكرت صحيفة "لو فيغارو" أن المدان يبلغ 41 عاماً من العمر، وهاجم أفراد الشرطة ثلاث مرات وشتمهم، أثناء الموجة الـ11 من احتجاجات "السترات الصفراء" في مارسيليا.

وفي اليوم نفسه، اعتدت مجموعة من المحتجين من أصحاب "السترات الصفراء" على أفراد من الشرطة، ورشقوهم بالحجارة، ما أدى إلى إصابة شرطي. ولم تكشف الصحيفة عن اسم المدان.

روسيا اليوم

أردوغان يتعرض لهجوم حاد من السعوديين

شن ناشطون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماع هجوماً حاداً على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رداً على انتقاداته الشديدة للمملكة بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي. وأعرب المغرّدون السعوديون من خلال أكثر من وسم ضج بها "تويتر" منذ ليلة أمس عن استيائهم من تصريحات الرئيس التركي، الذي أكد في مقابلة مع قناة "TRT" وجود فرضيات لدى أنقرة تقول إن قاتلي خاشقجي تم التخلص من بعضهم بطريقة أو بأخرى، مثلاً عبر حوادث سير، مضيفاً أنه لا يفهم أسباب الصمت الأميركي من هذه القضية، فيما اتهم أردوغان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالكذب. وندد المغرّدون السعوديون، وبينهم أمراء وكتّاب وإعلاميون، بـ"المحاولات التركية للنيل من سمعة السعودية وتشويه صورتها وسعي أنقرة لفتح ملف مقتل خاشقجي مرة أخرى".