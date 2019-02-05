الوكالة الوطنية للإعلام

عون نوه بزيارة البابا التاريخية للإمارات

نوه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالزيارة التاريخية التي يقوم بها قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس لدولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنها "تندرج في إطار الاهتمام الذي يوليه قداسته بتعزيز الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات والمعتقدات المختلفة، وخصوصاً مع الإسلام، والذي من شأنه أن يزيل رواسب الصورة المشوهة التي خلفها التطرف والإرهاب في السنوات الأخيرة، متلطياً بالدين، وهو منه براء". وأبدى الرئيس عون ثقته بأن "من شأن هذه الزيارة أن تسهم في إرساء علاقات أكثر إنسانية وانفتاحاً واحتراماً بين بلدان المشرق العربي، خصوصاً الدول الخليجية والدول الأوروبية".

وكالة الأناضول

تركيا تعلن التفاهم مع روسيا بشأن خارطة طريق منبج

قال المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، إن تركيا "توصلت إلى تفاهم" مع روسيا بشأن تطبيق خارطة الطريق حول منطقة منبج السورية وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن. تصريح قالن جاء في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة عقب اجتماع للحكومة. وأوضح قالن أن الإسراع بتنفيذ خارطة طريق منبج مهم جداً للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا. وأشار إلى أنه كان من المفترض أن تنفّذ خارطة طريق منبج منذ وقت طويل، لافتاً إلى أن تكتيكات المماطلة لن تفيد أحد.

وكالة أنباء رويترز

الشرطة الصومالية: ارتفاع عدد قتلى هجوم بسيارة ملغومة في مقديشو إلى 11 قتيلاً

قالت الشرطة الصومالية إن عدد قتلى هجوم بسيارة ملغومة في مركز للتسوق بالعاصمة مقديشو يوم الإثنين ارتفع إلى 11 قتيلاً. وقال ضابط الشرطة محمد حسين لرويترز، "تم انتشال العديد من الجثث من تحت أنقاض مبنى في موقع الانفجار، وعدد القتلى حتى الآن 11 قتيلاً من المدنيين بالإضافة إلى 10 مصابين".

وكالة فرنس برس

الأمم المتحدة تحذّر طرفي النزاع في اليمن من أن الانتهاكات قد تنسف اتّفاق الهدنة

حذّر رئيس بعثة مراقبي الأمم المتحدة إلى اليمن الحكومة اليمنية والمتمرّدين الحوثيين من أن اتّفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، الذي دخل أسبوعه السابع، لا يزال هشاً، وحثّ الطرفين على إعطاء التوجيهات لقادتهم الميدانيين بترسيخ الهدنة.

وكالة أنباء شينخوا

البنتاغون يعتزم إرسال 3750 جندياً إضافياً إلى الحدود مع المكسيك

أعلن البنتاغون إنه يعتزم نشر 3750 جندياً إضافياً على الحدود الأميركية - المكسيكية لمدة 3 أشهر، لدعم رجال الجمارك وحرس الحدود. وقال البنتاغون في بيان إن النشر سيرفع مجموع القوات العاملة التي تقوم بدعم عملاء الجمارك وحماية الحدود إلى حوالى 4350. يأتي ذلك في وقت يحاول فيه مشرعون من الحزبين التفاوض على اتفاق بشأن تمويل أمن الحدود، بهدف تجنب إغلاق جزئي آخر للحكومة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر يوقعان "وثيقة الأخوة الإنسانية" التاريخية

شهدت العاصمة الإماراتية أبو ظبي التوقيع على وثيقة "الأخوة الإنسانية"، في ختام المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي، بحضور بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر. حيث افتتح البابا فرنسيس، وشيخ الأزهر أحمد الطيب المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك. وشهد الجانبان "إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية، لتكون إعلاناً مشتركاً عن نوايا صالحة وصادقة من أجل دعوة كل من يحملون في قلوبهم إيماناً بالله وإيماناً بالأخوة الإنسانية، أن يتوحدوا ويعملوا معاً من أجل أن تصبح هذه الوثيقة دليلاً للأجيال القادمة.