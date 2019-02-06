الديار 30/1/2019

النفط يرتفع بفعل عقوبات فنزويلا والآفاق الاقتصادية تضغط على السوق

ارتفعت أسعار النفط في الوقت الذي فاقت فيه المخاوف، بشأن حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، إثر الضغوط الناجمة عن الآفاق القاتمة للاقتصاد العالمي. وأعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات على صادرات شركة النفط المملوكة للدولة بتروليوس دي فنزويلا، مما يقلص تعاملات شركات أميركية، تتعامل مع شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة.

ورغم من أن التحرك دفع أسعار النفط للارتفاع، فإن الأسواق بدت مرتاحة قليلاً، إذ أن العقوبات تؤثر فقط على إمدادات فنزويلا إلى الولايات المتحدة. وبعيداً عن فنزويلا يشير المحللون إلى الضعف الاقتصادي، باعتباره أحد العوامل التي تقابل تلك المؤثرة على المعروض. ويتباطأ نمو الاقتصاد العالمي في ظل نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهما أكبر اقتصادين في العالم.

الشرق الأوسط 30/1/2019

آرامكو توقع اتفاقية لتطوير تقنية تحويل النفط إلى كيميائيات مباشرة

وقعت شركة آرامكو السعودية للتقنيات، المملوكة بالكامل لآرامكو السعودية اتفاقية تطوير وتعاون مشترك مع شركتي أكسنز وتيكنيب إف إم سي، وتنص الاتفاقية على تسريع تطوير تفنية منتجة محلياً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، وتملكها بالشراكة مع آرامكو السعودية، وهي خاصة بتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتحفيز الكيميائي في زيادة إنتاج الكيميائيات ورفع مستوى كفاءتها، وذلك بتحويل أكثر من 60 في المائة من كل برميل نفط خام إلى كيميائيات بعد تطويرها وتسويقها عالمياً.

الجمهورية 4/2/2019

وزراء يتحدثون عن تطلُّعاتهم لإدارة الشأن العام

قبيل تسلمهم مهامهم، تحدث وزراء عن النهج الذي سيتبعونه في عملهم خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني "أننا أمام تحدّ هو ملف الكهرباء، وهو أوّل ملف سنعمل عليه". وقالت في تصريح: "سنقدّم إلى الحكومة خطة وضعها رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل عام 2010 عندما كان وزيراً للطاقة، ونحن نعمل عليها منذ وقتها، وسنجري عليها بعض التحديث". وأكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أنّه "سيكون هناك تنسيق مع وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والخارجية بالملفات الخارجية في ما يتعلّق بالاستيراد والتصدير". ينما أكد وزير الزراعة حسن اللقيس أنه على الحكومة أن تضع في سلّم أولوياتها دعم القطاعين الإنتاجيين الزراعة والصناعة، لأنّ الرهان على القطاعات الخدماتية الأخرى غير مُجد، وأثبتت التجربة ذلك، لذا يجب أن تكون الأولوية للزراعة والصناعة، لأنهما يؤمنان الاستقرار للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلد وللمزارعين والصناعيين". واعتبر أنّ "القطاع الزراعي ينشّط القطاعات الاقتصادية كافة، كما أنّ معظم اللبنانيين معنيون بالزراعة التي تشمل المناطق كافة، إنتاجاً وتصديراً ومردوداً مالياً يعزّز الدخل الوطني ويؤمن الاستقرار في البلد".

الديار 5/2/2019

أسعار النفط تبلغ أعلى مستوى في الـ2019

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، إلى أعلى مستوى منذ بداية العام، نتيجة شح في الأسواق بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك" والعقوبات الأميركية على فنزويلا. وساهم ارتفاع أسعار النفط في هبوط هوامش المصافي الآسيوية لأقل مستوى منذ 2010 اليوم حسب بيانات رفينيتيف. وتضافرت تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بفعل الالتزام باتفاق تقليص الإمدادات، مع تراجع عدد الحفارات الأميركية والعقوبات على مبيعات النفط الفنزويلية. وقال خبراء بعد فحص التفاصيل التي نشرتها وزارة الخزانة الأميركية عن العقوبات على فنزويلا، إنها ستقلص إلى حد كبير المعاملات في النفط بين فنزويلا ودول أخرى، وهي مماثلة لتلك التي فرضت على إيران العام الماضي.

الديار 5/2/2019

"كابوس مالي" ينتظر ألمانيا ويرعب أكبر اقتصاد في أوروبا

حذرت وثيقة حكومية داخلية من أن ألمانيا ستواجه عجزاً في الميزانية يصل إلى 25 مليار يورو بحلول عام 2023، ما لم ترشّد الإنفاق، إذ من المنتظر أن تنخفض حصيلة الضرائب بينما ترتفع الأجور. واحتمال تسجيل عجز في ميزانية ألمانيا، ينطوي على تدهور كبير للأوضاع المالية لأكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل فائضاً بلغ 11.2 مليار يورو في العام الماضي. ودفعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة والتأثير المحتمل لخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، ألمانيا لخفض توقعات النمو للعام الجاري بنسبة واحد بالمئة، في حين تقترب دورة الازدهار التي شهدتها قاطرة الاقتصاد الأوروبي لعشر سنوات من نهايتها. وأوضحت صحيفة "بيلد" التي نشرت الوثيقة، أن انخفاض حصيلة الضرائب في ظل أوضاع أكثر صعوبة سيقود لفقد الميزانية 5 مليارات يورو سنوياً.

10 تريليون دولار خسائر الأسواق العالمية في الربع الأخير من الــ 2018

أظهرت بيانات نشرتها وكالة "بلومبيرغ" أن حجم خسائر الأسواق المالية العالمية، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، بلغت 10 تريليون دولار، وذلك تحت ضغط مخاطر النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، ومعه مشاكل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. ونقلت "بلومبيرغ" تلك البيانات عن بيان أصدره الصندوق الياباني، الذي يعتبر الأكبر عالمياً بين صناديق التقاعد. وأرجع البيان هذه الخسائر، إلى تقلب البيئة الاستثمارية العالمية، وإلى ارتدادات التنازع التجاري بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.