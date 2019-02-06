النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن تسليط الضوء على الوزير جبران باسيل الذي يظهر بالنسبة إلى جميع الأفرقاء السياسيين أنه يعمل جاهداً متنقلاً بين إرضاء الخارج والداخلي سعياً إلى محاولة تعزيز فرصة الرئاسية هو في غير محله. وعرضت لوجود مخاوف من أن يكون رئيس الحكومة مقتنعاً ومؤمناً بأن الوزير جبران باسيل قد يكون أكثر حظاً من سواه، وهو يعمل معه من أجل أن يعزز رئيس التيار العوني فرصة الرئاسة وهو يساعده على هذا الأساس.

الجمهورية/ أسعد بشارة

استبعد أن يتعرض العهد أو الحكومة لمعارضة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أو من رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع لأنهما يعرفان أن الحكومة الجديدة بدأت تحظى بغطاء دولي وتحديداً فرنسي، كما أن مواقف عربية مرحبة بتأليفها ستسجل في قابل الأيام.

الأخبار/ ابراهيم الامين

تحدث عن صراع الأولويات نحو شرق أوسط جديد انطلاقاً من سوريا، وقال: إن أولوية واشنطن وتل أبيب منع بناء قوة الردع الكـــبرى ولو بحرب شـــاملة، وأولوية إيران وحزب الله تعزيز قدرات المقاومة استعداداً لمعركة حاسمة، وأولوية روسيا حفظ الدولة السورية ومنع تهديد الأمن القومي الإسرائيلي.

الأخبار/ غالب أبو زينب

تناول التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر في عامه الثالث عشر، وقال إنه يتجاوز كل الإشكاليات التي طرحت حول مدة بقائه وخطر سقوطه وانتفاء الحاجة إليه. وبات واضحاً لمن يريد أن يرى بعين الحقيقة والواقع، أن هذا التفاهم أصبح ركناً أساسياً في استقرار الوضع السياسي الداخلي، ودفعه إلى آفاق جديدة تتجاوز حالة المراوحة الطائفية والحزبية. وهو أعطى زخماً واضحاً لمسار اختراقي، بعد الكثير من المطبّات الداخلية والخارجية، وهو قادر في قوته الأساسية على توفير الحماية الفاعلة في وجه التهديدات الخارجية، الصهيونية والتكفيرية، ومحاصرة التدخلات الأجنبية.

البناء/ ناصر قنديل

استغرب كيف أن ما يجري تداوله حول التمسك باتفاق الطائف الذي صار دستور لبنان ينحصر بالتجاذب التقليدي حول الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، أو بتسجيل التنمّر السياسي المتبادل حول هذه الصلاحيات، وقال: يتناسى الجميع أن في الدستور وفي الطائف إطاراً سياسياً محلياً وإقليمياً حاكماً للاستقرار الداخلي سيترتب على غيابه تحوّل الحكومة حكومة تصريف أعمال، ولو كان بيانها الوزاري من مجلدات فسيبقى أقرب لبيانات صحافية لما سيكون عليه عمل الوزارات.

البناء/ عمر غندور

اعتبر أنه كان من الأفضل تشكيل حكومة تكنوقراط متخصّصة، بدلاً من حكومة جرى توزيع مقاعدها على الكتل السياسية النيابية، وهو ما يؤدّي الى احتكار الطبقة الحاكمة للسلطة وبالتالي إلى تراخي الرقابة لحساب استمرار الفساد! وقال: "مع ذلك ينبغي التفاؤل في ضوء ما أكده رئيس الجمهورية من إصرار على اجتثاث الفساد، وما كرّره رئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء، من أنّ المرحلة السابقة مضت ونحن اليوم في مواجهة مسؤوليتنا الوطنية كفريق عمل واحد".

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إنه كلّما شرعت إسرائيل ببناء جدار فاصل جديد بينها وبين الدول المجاورة للأراضي الفلسطينية التي تحتلّها وتعتبرها حدوداً لها، كلّما دلّ ذلك على خوفها وخشيتها من محيطها العربي في المنطقة. فقبل أن تنتهي ببناء الجدار الإسمنتي على الحدود الجنوبية اللبنانية، أعلنت عن أنّها ستبدأ يوم الخميس المقبل بتشييد جدار جديد على طول الحدود مع قطاع غزّة، يصل ارتفاعه إلى 6 أمتار. لكن هذه الجدران الفاصلة ستؤدي، على ما تقول أوساط ديبلوماسية في بيروت، إلى عزل إسرائيل نفسها عن محيطها العربي الذي هو في حالة عداء معها. كما تدلّ على أنّها لا تنوي التوصّل إلى عقد معاهدة سلام شاملة ونهائية مع الدول العربية.

اللواء/ عمر البردان

تحدث عن مؤشرات لا تدعو إلى الارتياح إلى ما ينتظر الحكومة، بعدما بلغ التصعيد أوجه بين رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ورئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط. وقال: إن وسطاء يعملون على تخفيف أجواء التشنج بين الحريري وجنبلاط، تفادياً لمزيد من التصعيد الذي من شأنه أن يضع العراقيل أمام عمل الحكومة. وأشارت أوساط بارزة في حزب "القوات اللبنانية" إلى أن البلد كان بغنى عن هذا التأزم الذي تسبب به رئيس "التقدمي" في هذا التوقيت، باعتبار أن خطوة جنبلاط بمهاجمة الحريري الذي واجه ظروفاً صعبة للغاية حتى تمكن من تشكيل الحكومة، لم تكن في محلها على الإطلاق.

اللواء/ حسين زلغوط

اعتبر أن الخلافات بين مكونات الحكومة من القوى السياسية لم تنتهِ بتأليف هذه الحكومة ونيل كل فريق حصته التي كان يطالب بها، لا بل إن هناك من يجزم بأن الانشطار السياسي الموجود سيعكر صفو الحكومة عند أي استحقاق تقاربه، لا سيما أن الملفات الموروثة من الحكومة السابقة لا يوجد حولها التوافق المطلوب بل إن هذه الملفات معلقة على حبل الخلافات منذ مُـدّة طويلة وأن فتيل النزاع حولها لم يسحب حتى هذه اللحظة.

الشرق / تيريز قسيس

نقلت عن مراجع حكومية استغرابها عدم تعليق بعض الدول العربية على موضوع تشكيل الحكومة. واعتبرت أن المخاض الذي خرجت منه ولادة الحكومة لم يكن سهلاً، لكنه لم يكن على مستوى التوقعات الخارجية والدولية، وأن ثمرة الاتصالات لم تفض إلى إعلان حكومة متوازنة ومنسجمة بالشكل وبالمضمون. غير أن مصدراً وزارياً أكد أن هناك توافقاً لا بل قناعة لدى أغلبية الوزراء على المضي قدماً في إعطاء الملفات الاقتصادية والاجتماعية الأولوية في عملهم، ولو أن الأمر استدعى فتح الوزارات 24 ساعة على 24 ساعة.