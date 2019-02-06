وكالة الأناضول

أردوغان: صبرنا سينتهي ما لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج قربياً

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن لم يتم إخراج الإرهابيين من مدينة منبج السورية، في غضون عدة أسابيع، فإن صبر أنقرة سينتهي. تصريح أردوغان هذا، جاء في خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة .وأوضح أردوغان أن الأوضاع الراهنة في شرق الفرات ومنبج، على رأس أجندة تركيا.

وكالة فرنس برس

رئيس الحكومة اليونانية يزور تركيا لتخفيف حدة خلافات

يزور رئيس الحكومة اليونانية اليكسيس تسيبراس تركيا لإجراء محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان، بهدف تخفيف حدة خلافات ثنائية ومسألة جزيرة قبرص. ويتوقع أن يناقش اردوغان وتسيبراس مسألة التنقيب عن موارد الطاقة في قبرص، والتي تثير خلافات ومسائل متعلقة ببحر إيجه واتفاق بشأن الهجرة والتعاون الاقتصادي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ظريف والمعلم يبحثان في طهران تطورات الملف السوري

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المنطقة، مشيراً إلى أن إسرائيل اعترفت بدعمهما للجماعات المسلحة في الأراضي السوري .وقال ظريف خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في طهران، في بيان، إن "الكيان الصهيوني اعترف بدعم الإرهابيين في الأراضي السورية"، مؤكداً "ضرورة التنسيق والتعاون بين دول المنطقة".