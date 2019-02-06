Published by lebarmy14 on أربعاء, 02/06/2019 - 10:25
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  • Likud Primaries: 20% of votes counted, Edelstein and Sa'ar leading
  • الانتخابات الأولية لحزب الليكود: تقدم لشعار وإدلستين بعد إحصاء 20% من الأصوات
  • Israeli ambassador urges Germany to change anti-Israel stance at UN
  • السفير الأسرائيلي يحث ألمانيا على تغيير موقفها المناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة
  • In Warsaw, Kushner to begin discussing his vision for Middle East peace
  • كوشنر سيبدأ في وارسو مناقشة رؤيته الخاصة للسلام في الشرق الأوسط
  • Iran vows to 'teach Israel a lesson' as response to strikes in Syria
  • إيران تتعهّد بـ"تلقين إسرائيل درساً" رداً على الضربات التي تشنها على سوريا
Press: 
Haaretz
Date: 
الأربعاء, فبراير 6, 2019