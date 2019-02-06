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Published by lebarmy14 on أربعاء, 02/06/2019 - 10:25
Ar
- Likud Primaries: 20% of votes counted, Edelstein and Sa'ar leading
- الانتخابات الأولية لحزب الليكود: تقدم لشعار وإدلستين بعد إحصاء 20% من الأصوات
- Israeli ambassador urges Germany to change anti-Israel stance at UN
- السفير الأسرائيلي يحث ألمانيا على تغيير موقفها المناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة
- In Warsaw, Kushner to begin discussing his vision for Middle East peace
- كوشنر سيبدأ في وارسو مناقشة رؤيته الخاصة للسلام في الشرق الأوسط
- Iran vows to 'teach Israel a lesson' as response to strikes in Syria
- إيران تتعهّد بـ"تلقين إسرائيل درساً" رداً على الضربات التي تشنها على سوريا
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Date:
الأربعاء, فبراير 6, 2019