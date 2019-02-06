Published by lebarmy14 on أربعاء, 02/06/2019 - 10:25
Ar
  • Gaza Health System on Verge of Collapse, Israeli Defense Officials Warn Ministers
  • مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون الوزراء بأن النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار
  • Haaretz poll: Half of Israelis don't want Netanyahu as prime minister
  • استطلاع رأي لصحيفة "هآرتز": نصف الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو رئيساً للوزراء
  • Russian-supplied S-300 systems becoming operational in Syria, satellite images reveal
  • منظومات "إس 300" التي قدمتها روسيا أصبحت شغالة في سوريا بحسب ما أظهرت صور للأقمار الاصطناعية
Press: 
Haaretz
Date: 
الأربعاء, فبراير 6, 2019