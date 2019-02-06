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Published by lebarmy14 on أربعاء, 02/06/2019 - 10:25
Ar
- Gaza Health System on Verge of Collapse, Israeli Defense Officials Warn Ministers
- مسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون الوزراء بأن النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار
- Haaretz poll: Half of Israelis don't want Netanyahu as prime minister
- استطلاع رأي لصحيفة "هآرتز": نصف الإسرائيليين لا يريدون نتنياهو رئيساً للوزراء
- Russian-supplied S-300 systems becoming operational in Syria, satellite images reveal
- منظومات "إس 300" التي قدمتها روسيا أصبحت شغالة في سوريا بحسب ما أظهرت صور للأقمار الاصطناعية
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Date:
الأربعاء, فبراير 6, 2019