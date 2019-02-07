معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى 31 / 1 / 2019:

تساءل عن وجود مرحلة نهائية لروسيا في الشرق الأوسط؟ وفي هذا السياق ذكر أنه كانت لدى بوتين خطة منذ البداية، لكنّه ظلّ مرناً ومتكيفاً أيضاً مع الظروف. وبشكل عام، حقق العديد من الأهداف الرئيسية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخراط المحدود للغرب والتزامه الخاص. إلّا أن مغامرة بوتين في سوريا لم تصل بعد إلى نهايتها، وإن وجود حالة دائمة من الصراع ذو المستوى المنخفض، والذي يمكن السيطرة عليه في الشرق الأوسط، يعود بالنفع على موسكو، فهو يستلزم وجودها.

المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 17 / 1 / 2019:

تطرق لاتجاه بريطانيا بعد تصويت البرلمان ضد صفقة بريكست، وذكر أن قرار البرلمان البريطاني رفض التصديق على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وضع رئيسة الحكومة تيريزا ماي أمام سيناريوهات صعبة التحقق، كما وضع بريطانيا أمام أزمة كبرى عنوانها الرئيسي فقدان الثقة بمستقبل البلاد واقتصادها الذي يتوقع أن يتراجع هذا العام إلى المرتبة السابعة عالمياً، في حين تتزايد الشكوك في قدرة بريطانيا على مواجهة تحديات الخروج من الاتحاد الأوروبي أو حتى التراجع والبقاء فيه.