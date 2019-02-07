لبنان الحر

تمنى رئيس ​الاتحاد العمالي العام​ ​بشارة الأسمر​ في مؤتمر صحافي ألا تكون ​الحكومة​ الجديدة كما التي سبقتها.

صوت لبنان

أشار رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور يوسف ضاهر رداً على ما يتم تدواله على مواقع التواصل من أن ​البيان الوزاري​ سيتضمن بنداً يدعو إلى توحيد كل الصناديق الضامنة، الى إننا استباقاً، نهيب بلجنة صياغة البيان الوزاري عدم التعرض لصندوق تعاضد أساتذة الجامعة لجهة دمجه مع باقي الصناديق وبالتالي إلغائه. أضاف "لقد دفع أساتذة الجامعة الغالي والرخيص عبر نضال مرير ولسنوات طويلة لإقرار هذا الصندوق مما أراح الأساتذة ووفر عليهم معاناة كبيرة كانوا يعانونها قبل إقراره".

radio orient

دعا عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سمير الجسر​ "الوزراء في الحكومة العتيدة إلى تطبيق مبدأ "صفر مشاكل" في ما بينهم، لأنهم إذا اختلفوا لن يستطيعوا العمل لإنقاذ ​الاقتصاد​ الوطني الذي يعيش أياماً صعبة جداً، والذي يجب أن يكون في مقدمة اهتمامات الحكومة".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح أن مشوار الإصلاح لإعادة تقويم ​الحياة​ العامة والحياة الاقتصادية في ​لبنان​ مشوار شاق وصعب، وعلى المعنيين أن يعلموا مدى خطورة الظروف التي يعيشها ​الاقتصاد اللبناني​ بعد أن ضعفت الموارد ولم يعد بإمكان اللبنانين من التحصيل ورفد الاقتصاد من مختلف أنحاء المعمورة.

صوت المدى

الرئيس عون استقبل النائب بهية الحريري التي وجّهت له دعوة لحضور منتدى الطائف بعنوان "إنجازات وأرقام وشركاء" الذي يُعقد بمناسبة الذكرى الـ14 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري.