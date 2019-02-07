النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن انفجار العلاقة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية ما رافق ولادة الحكومة، ترك ندوباً على انطلاقة الحكومة وردود فعل خارجية عليها، متسائلة هل سيؤدي ما حصل إلى الاستقرار في البلد ويساعد في تسهيل المساعدات من مؤتمر "سيدر" أو من العواصم المؤثرة أم لا؟

البناء/ ناصر قنديل

قال إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خاطب في كلمته أمس، ثلاث كتل وازنة في مجلس النواب بعضها حليف لحزب الله كتكتل "لبنان القوي" وبعضها في موقع الخصومة السياسية كـ"المستقبل" وتكتل "الجمهورية القوية"، فرسم في خطابه معاني لمستقبل لبنان ولمفهوم لبنان القوي والجمهورية القوية، والكتل الثلاث التي تلتقي على خطاب محوره السيادة، صارت بعد خطاب نصرالله بمعزل عن التحالف والخصومة، أمام السؤال حول قدرتها على إثبات الممارسة السيادية للدولة.

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أن الأجواء التي رافقت إعلان الحكومة تؤدي إلى صدام ومواجهات لن تتأخر بين مكوناتها، وستبدأ باكراً.

وعرض لوجود اصطفاف حكومي جديد يضم محورين: الأول يضم الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل والثاني يجمع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط ولن يكون رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بعيداً عنهما.

الديار/ ابراهيم ناصر الدين

تناول مواقف النائب السابق وليد جنبلاط التصعيدية بوجه الرئيس سعد الحريري، وقال: إن جنبلاط اختار الصراخ العالي لتوصيل رسائل إلى الرعاة الإقليميين والدوليين "لثورة الأرز" لإفهامهم أن الأمور قد تخرج عن السيطرة وقد يضطر معها إلى طرق ابواب حزب الله.. فجاء التحرك الأميركي العاجل لوقف التدهور فولدت عندها التهدئة... وطالب الأميركيون من خلال السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد فترة من الهدوء كي تتم معالجة الأزمة على نحو يرضي جميع الأطراف، وهو أمر شجعت عليه السعودية.

الديار/ دوللي بشعلاني

رأت أنه إذا كانت المكوّنات السياسية جميعها قد وافقت على اعتماد مضمون بنود المقاومة والمحكمة الدولية والنأي بالنفس عن الخلافات والمحاور وملف النازحين، في البيان الوزاري للحكومة، على ما كانت صياغته في بيان الحكومة السابقة، إلاّ أنّ التوافق على إعادة العلاقات اللبنانية - السورية إلى طبيعتها سيكون أمراً صعباً في المرحلة المقبلة، لا سيما قبل صدور القرار النهائي عن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري الذي يُفترض أن يصدر في الربيع المقبل.

الشرق/ خليل خوري

تناول عملية التسليم والتسلم في وزارة الداخلية، ووصفها بـ غير التقليدية. وقال: يقتضي الإنصاف القول إنّ الوزير السابق نهاد المشنوق كان وزيراً ناجحاً. واشاد بالوزيرة الجديدة ريا الحسن وقال: يبدو أنها سيّدة تعرف ما تريد، وتصرُّ على تنفيذ ما تقرّره وتبدو لديها القدرة على تخطّي الصعوبات والعراقيل.

اللواء/ عامر مشموشي

قال إن الحكومة الجديدة وبالسرعة الموصوفة التي أنجزت فيها البيان الوزاري، بالرغم من تناقضاتها العميقة، تركت أجواء ارتياح عند اللبنانيين، وإن كانوا ما زالوا ينتظرون الأعمال وما إذا كانت تعكس حقيقة ما التزمت به الحكومة أو ألزمت نفسها به بالانتقال فوراً وبعد الحصول على ثقة المجلس النيابي لتنفيذ كل ما التزمت به في بيانها الوزاري حتى لا يبقى البيان حبراً على ورق. ورأى أن الطريق إلى اجتثاث الفساد يبدأ بتطبيق قانون من أين لك هذا والإثراء غير المشروع.