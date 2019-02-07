The New York Times

محادثات السلام لطالبان في موسكو تنتهي على أمل خروج الولايات المتحدة

اختتمت في موسكو يوم الأربعاء مفاوضات السلام بين وفد حركة "طالبان" وشخصيات سياسية أفغانية، شملت ساسة معارضين للحكومة الأفغانية.

وتبنى المشاركون في المفاوضات بياناً ختامياً، أكدوا فيه التوصل إلى الاتفاق على مواصلة الحوار على أساس دائم بهدف تحقيق السلام في البلاد.

واتفق المفاوضون على ضرورة إصلاح المؤسسات السياسية الأفغانية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية. ويعبر البيان الختامي عن الاحترام للمبادئ الإسلامية ودعم حكومة مركزية تمثل جميع مكونات الشعب الأفغاني، ويؤكد على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

ويدعو البيان كذلك إلى سحب القوات الأجنبية من أفغانستان وعدم تدخل الدول الأخرى في الشؤون الداخلية للبلاد، مع الإشارة إلى أهمية التعاون مع الدول الإقليمية واللاعبين الكبار على الساحة الدولية لتحقيق السلام في أفغانستان.

ودعت الأطراف الأفغانية لحذف أسماء قادة حركة "طالبان" من قوائم الإرهاب الدولية وفتح مكتب سياسي رسمي للحركة في قطر للإسراع في مفاوضات السلام.

The Guardian

تاسك: دعاة "بريكست" دون خطة مكانهم في الجحيم

صرح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بأن من دعوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أي خطة لكيفية تنفيذ ذلك يستحقون "مكاناً خاصاً في الجحيم".

وقال توسك للصحفيين في بروكسل، يوم الأربعاء: "كنت أتساءل كيف يبدو ذلك المكان الخاص في الجحيم لهؤلاء الذين روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون أن يكون لديهم حتى مخطط أولي لكيفية تنفيذه بأمان".

ورداً على تصريح توسك، وصف مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بأنه "غير مفيد" في الوقت الذي تبذل فيه ماي جهداً كبيراً للتوصل إلى أي حل يحظى بالإجماع في لندن. وقال المتحدث باسمها: "أوجه سؤالاً لدونالد توسك عما إذا كان استخدام مثل هذه اللغة أمراً مفيداً".

وجاء ذلك في أعقاب مباحثات توسك مع رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار حول كيفية إنقاذ الصفقة بشأن شروط انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تنسحب بريطانيا بشكل عشوائي.

ومن المقرر أن يلتقي توسك رئيسة الوزراء البريطانية في بروكسل يوم الخميس.