الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل وزيري التربية والصناعة موفدين من جنبلاط أبو فاعور: العلاقة ايجابية مع رئيس الجمهورية شريكنا الوحيد في التسوية الوزارية

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وزيري التربية والتعليم العالي أكرم شهيب والصناعة وائل أبو فاعور بتكليف من رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، وأجرى معهما جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة. وأبلغ الوزيران شهيب وأبو فاعور رئيس الجمهورية، موقف "اللقاء الديموقراطي" و"التقدمي الاشتراكي" من موضوع الطائف وغيره من المواضيع.

وكالة الأناضول

حالة الاتحاد.. خطاب "متفائل" لترامب رغم استمرار الانقسام الداخلي

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال خطاب "حالة الاتحاد" بسياسات بلاده ووضعها الاقتصادي، إضافة إلى ما اعتبره "فضل إدارته في تحسين" الأوضاع في سوريا والعراق وأفغانستان .وأكد ترامب في خطاب بدا "متفائلاً" ألقاه أمام جلسة مشتركة للكونغرس (النواب والشيوخ) أن حالة الاتحاد (حالة الدولة الأميركية) "قوية"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأميركية (رسمية) .وجاء خطاب ترامب في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة انقساماً داخلياً بين ترامب والمشرعين الأميركيين (معظمهم ديمقراطيون) في قضايا عديدة، أبرزها الهجرة وبناء الجدار على الحدود مع المكسيك، والإغلاق الحكومي الذي نتج عنه.

وكالة أنباء رويترز

رئيس البرلمان اللبناني: إسرائيل تنتهك الحدود المائية للتنقيب عن النفط

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن إسرائيل انتهكت المياه اللبنانية، عندما منحت إحدى الشركات ترخيصاً "باستغلال منطقة" للنفط والغاز قرب حدود متنازع عليها. ويتنازع لبنان على الحدود البحرية مع إسرائيل في منطقة بحرية تبلغ مساحتها 860 كيلومتراً مربعاً، وتقع على امتداد ثلاث من مناطق الامتياز النفطي البحري في لبنان .وتوسط دبلوماسيون أميركيون بينهما العام الماضي، بعد تصاعد التوتر إثر خلاف آخر بشأن جدار حدودي شيدته إسرائيل.

وكالة فرنس برس

جنرال أميركي قلق من وصول معدات عسكرية أميركية إلى أيدي جماعات مسلحة باليمن

قال جنرال أميركي إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تحدد ما إذا كانت معدات عسكرية أميركية الصنع في اليمن، قد وصلت إلى أيدي جماعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو متمردين تدعمهم إيران. وأعرب جوزيف فوتيل قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط عن قلقه أمام أعضاء في مجلس الشيوخ ،عقب نشر شبكة "سي إن إن" التلفزيونية، تحقيقاً يقول إن أسلحة ومعدات أرسلتها واشنطن إلى السعودية والإمارات، قد تم استخدامها من جانب مجموعات مسلحة في اليمن.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

الشعب الإیراني كان ضحیة لأنواع مؤامرات الأعداء لكنه تغلب دوماً علي المشاكل

أكد رئیس الجمهوریة حجة الإسلام حسن روحاني، أن الشعب الإیرانی وعلى الرغم من كافة التقلبات التي واجهها طیلة الـ40عاماً الماضیة، اختار دوماً الطریق الصواب، وقال: إن الشعب الإیراني كان ضحیة لأنواع مخططات الأعداء لكنه تمكن دوماً من تذلیل الصعاب. وأضاف روحاني خلال اجتماعه مع السفراء ورؤساء ممثلیات الجمهوریة الإسلامیة فی الخارج: إن الشعب الإیراني بیّن معالم الطریق الصحیح لأبناء العالم. وتابع رئیس الجمهوریة، أن الشعب الإیراني كان دوماً المنتصر علي ساحة مواجهة الأعداء، بعد انتصار الثورة الإسلامیة وأمام أنواع الدسائس التي كانت تصمم معظمها على ید أمیركا والكیان الصهیوني.